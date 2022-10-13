В Москве начался прием заявок от производителей продуктов на виртуальные бизнес-миссии

Центр «Моспром» начал принимать заявки от столичных производителей продуктов питания на участие в бизнес-миссиях с азиатскими партнерами, которые пройдут в формате онлайн. Об этом сообщил 13 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, рынок стран Юго-Восточной Азии сегодня стал одним из основных каналов сбыта московской продукции. Поэтому город продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество с этим регионом.

«Для укрепления партнерских связей и расширения присутствия столичных товаров за рубежом центр «Моспром» открыл регистрацию на онлайн-бизнес-миссию с участием азиатских партнеров. В рамках мероприятия состоится свыше 80 b2b-встреч с дистрибьюторами, представителями бизнес-структур, агропромышленного комплекса, профильных ассоциаций и союзов, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса», — рассказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что к участию в мероприятии власти Москвы приглашают производителей пищевой продукции. В том числе мясных и хлебобулочных изделий, макарон, круп, безалкогольных напитков и товаров для здорового питания.

Заявки принимаются до 21 октября, уточнили в «Моспроме». Претендентам нужно отправить заполненную форму и приложить необходимые документы на сайте центра.

Напомним, что специалисты «Моспрома» помогают компаниям подготовиться к бизнес-миссиям. Они изучают их конкурентные преимущества, чтобы эффективно провести предпродажные мероприятия и правильно подобрать контрагентов, а также проводят их верификацию. При этом аналитики центра изучают целевые рынки, оценивая общую рыночную конъюнктуру и последние тенденции.