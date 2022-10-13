В ЦБ призвали разработать инструкции на случай мобилизации инвесторов

Брокерам необходимо разработать инструкции для инвесторов, попавших под мобилизацию, и разместить их на своем сайте. С таким предложением к профессиональным участникам рынка обратилась директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает РБК.

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«Ваши и наши сотрудники могут попасть под мобилизацию, и у них могут оказаться портфели, которыми надо управлять, и надо что-то им предложить. Я в данном случае больше про то, что, возможно, стоит иметь какую-то памятку на сайте, что делать инвестору в случае, когда он получил повестку. Для того, чтобы, опять же, у вас не увеличились маржинальные требования к этому клиенту. Для того, чтобы потом не было какой-то негативной позиции», — заявила Шишлянникова.

Она подчеркнула, что получивший повестку должен успеть «проделать действия», которые минимизируют его убытки, а также риски брокеров.

