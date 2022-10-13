ВЭБ заработал для будущих пенсионеров свыше 115 млрд руб., доходность по итогам 9 месяцев составила 7,7 % годовых

Более 112,5 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2022 года составили доходы от размещения ВЭБ.РФ средств клиентов ПФР, накопления которых формируются в расширенном портфеле государственной управляющей компании. Еще 2,6 млрд. руб. составили доходы по портфелю госбумаг. Как следует из отчетности государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, доходность расширенного портфеля по итогам трех кварталов текущего года составила 7,71% в годовом выражении, доходность портфеля госбумаг 9,29% годовых.

«Доходы и доходность для клиентов ПФР по итогам трех кварталов текущего года в плюсе, прирост портфелей ГУК существенно выше динамики релевантных индексов накоплений Мосбиржи. На фоне резко негативной рыночной конъюнктуры доход обеспечен купонными выплатами и поступлениями от размещения денежных средств. Ключевая задача ВЭБа как госуправляющего — прирост накоплений граждан — по итогам 9 месяцев выполнена», — сообщил «Эксперту» руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. Как отметил Александр Попов, существенная стоимость портфеля облигаций по-прежнему зафиксирована в соответствии с ранее принятыми мерами поддержки Банка России. Решение о возвращении к рыночной оценке портфеля будет принято в IV квартале.

Расширенный портфель ВЭБа — крупнейший на рынке накоплений, величина активов в нем превышает 2 трлн руб. Инвестиции ВЭБа как госуправляющего позволяют реализовывать важнейшие для людей проекты в инфраструктуре, развитии транспортного сообщения, газо- и энергоснабжении, жилищном строительстве. Накопления вкладывают в высококачественные активы с низким уровнем риска: это прежде всего облигации крупнейших российских компаний и Минфина России. В отличие от частных игроков, высокорисковых вложений (например, акций) в портфелях ВЭБа нет. При этом в отдельные периоды результаты ГУК по доходности опережают результаты крупнейших негосударственных пенсионных фондов. Накопленная доходность по портфелям ГУК опережает накопленную инфляцию за последние 10 лет.