Великобританию накрыл вал плохих новостей

Нобелевский лауреат в области экономики Дэниель Канеман (2002) как-то сказал, что в мозге людей и животных имеется механизм, отдающий предпочтение плохим новостям. Для подданных Карла III этот момент приоритета плохих новостей наступил.

Согласно результатам недавнего исследования инвестиционной компании 22% взрослых британцев, т.е. каждый пятый подданный Карла III, в последнее время потеряли сон из-за тревог по поводу рыночной волатильности, галопирующей инфляции и быстро растущей стоимости жизни. Каждый десятый участник опроса признался в панических атаках из-за тревог о будущем.

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Новости действительно могут испортить настроение любому оптимисту. По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), опубликованным 12 октября, спад экономики в августе составил 0,3%. Теперь уже самые заядлые оптимисты не станут спорить с утверждениями большинства экономистов: в королевстве начинается затяжная рецессия.

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«Мы сейчас полагаем, что в третьем квартале 2022 года в Соединенном Королевстве началась рецессия, которая, вероятно, продлится три квартала»,- цитирует CNBC прогноз Раджа Бадиани, директора по экономике S&P Global Market Intelligence.

S&P считает, что спад в британской экономике продлится весь 2023 год.

Соединенное Королевство, отмечает CNBC, в последние недели и месяцы потрясли общенациональные забастовки работников почты и железных дорог, журналистов и даже общественных адвокатов. Все они выходили на улицы протестовать против того, что рост зарплат не успевает за инфляцией, которая вплотную приблизилась к двузначным величинам. В июне-августе, например, средний рост зарплат, включая премии, составил лишь 6% в пересчете на год.

Добавил дров в атмосферу всеобщего уныния и оператор электроэнергии National Grid, предупредивший, что предстоящей зимой домохозяйствам и бизнесу следует готовиться к трехчасовым веерным отключениям света. Власти попытались успокоить население, подчеркнув, что это самый худший сценарий развития событий, но во-первых, чиновникам уже мало кто верит, а во-вторых, осадок в любом случае остался.

Bank of England (BoE) на этой неделе сообщил об увеличении фонда помощи пенсионным фондам, которые в конце сентября оказались на грани банкротства. В таком же трудном положении оказалось подавляющее большинство британских компаний и организаций после того, как правительство Лиз Трасс обнародовало в сентябре свою программу действий в экономике и финансовой системе. Результатом новаций нового премьера и ее министра финансов Квази Квартенга стали обвал рынков и полнейший хаос в финансовой системе. Для спасения фунта стерлингов и всей финансовой системы королевства ВоЕ пришлось срочно запускать программу количественного смягчения. Главный английский банк приступил к массовой скупке гособлигаций. Не исключено, что общую сумму покупок - 65 млрд фунтов придется увеличить. Впрочем, фунту, похоже, уже ничто не поможет: большинство экономистов уверены, что в следующем году, а, может быть, даже еще и в нынешнем британская валюта будет стоить дешевле американской. Фунт стерлингов обновил в сентябре антирекорд по отношению к американскому доллару. Он, правда, после отмены правительством ряда наиболее радикальных пунктов программы (например, снижение налогов с богатых граждан) несколько поправил свое положение, но эксперты оценивают его перспективы крайне низко.

Великобритания – единственная из G7, кто не вернулся к допандемическому ВВП ко второму кварталу 2022 года. Лиз Трасс пообещала нарастить анемические темпы роста британской экономики в последние десять лет за счет полной смены экономической политики своего предшественника. Справедливости ради, следует сказать, что ей досталось незавидное наследство и что экономика королевства все еще не восстановилась после потрясения, вызванного брекситом. По данным Управления по бюджетной ответственности (OBR), кстати, организации, независимой от правительства, в долгосрочной перспективе брексит снизит производительность труда в Соединенном Королевстве на 4%; а по прогнозу Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), у Британии будет в 2023 году самый низкий в G20 рост экономики, не считая находящейся под десятью с лишним тысяч санкций России.

В правительстве считают лучиком света… инфляцию, которая в августе неожиданно слегка снизилась и с трудом вернулась к однозначным величинам – 9,9%. До этого потребительская инфляция за счет очень высоких цен на продукты питания и электроэнергию в годовом исчислении поднималась до 10,1%, что является 40-летним максимумом. Впрочем, особых причин радоваться символическому августовскому снижению инфляции нет, потому что, по прогнозам экономистов, она будет расти оставшиеся до конца года месяцы.