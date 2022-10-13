Внешний долг России сократился на $45,4 млрд

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил $436,8 млрд, снизившись с начала года на $45,4 млрд, или на 9,4%. По данным, представленным на сайте ЦБ, более половины внешней задолженности в национальной и иностранной валютах приходится на частый сектор (банки и прочие секторы).
«Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте. Наиболее существенно сократилась иностранная задолженность прочих секторов в значительной степени за счет погашения кредитных обязательств перед нерезидентами, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — говорится в комментарии ЦБ.
По предварительным данным регулятора на 1 октября, из $436,766 млрд внешнего долга на органы госуправления приходится $67,441 млрд, на банки и ЦБ — $105,636 млрд, на прочие секторы — $263,688 млрд.