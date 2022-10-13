ВТБ назвал объем проданных слитков золота

С марта текущего года ВТБ заключил порядка 2,3 тыс. сделок по продаже золотых слитков общей массой 20,5 тонн. Как сообщили в пресс-службе банка, средний вес драгоценного металла в рамках одной покупки составил 6 кг.

Статья по теме: Золотые слитки начали продавать на «Авито» и сдавать в ломбард

«Наши состоятельные клиенты все чаще выбирают золото как надежный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. Особенно повысился интерес после отмены в марте НДС 20% на покупку золотых слитков. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений», — рассказал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер.

В банке уточнили, что золото 999-й пробы можно приобрести весом от 1 до 100 кг. Стоимость слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Золото можно забрать с собой или оставить в банке на ответственном хранении, добавили в ВТБ.

Ранее Сбербанк отчитался об открытии 300 тыс. обезличенных металлических счетов за девять месяцев текущего года. Клиенты банка приобрели в обезличенном виде 100 тонн драгоценных металлов: 7 тонн золота, 89 тонн серебра и по одной тонне — платины и палладия.

