Акции дня: бумаги «Северстали» подогреты отчетом

В лидерах на Мосбирже торговались бумаги компании «Северсталь» по итогам сессии в пятницу, 14 октября. За день котировки выросли на +2,54% до 605,6 рублей за акцию.

Акции покупали после публикации операционных результатов за третий квартал и девять месяцев 2022 года: продажи стали за три квартала выросли на 2%. По сравнению со вторым кварталом 2022 года производство стали выросло на 10% до 2,6 млн тонн, чугуна - на 16% до 2,8 млн тонн, продажи стальной продукции увеличились на 38% до 3,13 млн тонн. Если сравнивать девять месяцев 2021 года к девяти месяцам 2022 года, то производство стали сократилось на 8% до 7,9 млн тонн, снизились продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 2% до 3,6 млн тонн.

«"Северсталь" представила операционные результаты за 3 кв. 2022 г. и 9 мес. Очевидно, что в 3 кв. компания смогла адаптироваться под сложные условия, перенастроила сбыт и перенаправила поставки, смогла нарастить производство и продажи. Результаты по сравнению со 2 кв. неплохие. За 9 мес. результаты похуже», - прокомментировал главный аналитик «Промсвязьбанка» Владимир Лящук.

В «Северстали» сообщили, что не будет раскрывать финрезультаты за девять месяцев «из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов».

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,22% до 1950,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,31% до 990,66 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:19 мск составила 91,94 долларов за баррель (-2,78%). Российская валюта укреплялась – 62,11 руб. за доллар.