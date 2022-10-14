Финансовые активы начали сгорать

Глобальные финансовые активы в этом году сократятся более чем на 2%, считают аналитики крупной немецкой страховой компании Allianz SE. Они называют это «первым значительным снижением» финансовых активов за полтора десятилетия, после финансового кризиса 2008 года.
Можно говорить, что планета заплатит «десятину» инфляции и энергетическому кризису. В реальном выражении, говорится в исследовании аналитиков Allianz активов и долгов домохозяйств почти 60 стран на всех континентах, домохозяйства могут потерять в текущем году до десятой части своих богатств. В отличие от финансового кризиса 14-летней давности, за которым довольно быстро последовал отскок, в этот раз, пишут авторы исследования, вероятность восстановления даже в среднесрочной перспективе выглядит «довольно блекло». Средний рост финансовых активов как минимум до 2025 года будет более чем вдвое ниже среднего роста за три последних года: 4,6% и 10,4% соответственно.
«2022-й год станет поворотным»,- говорится в исследовании Allianz. События на Украине свели на нет восстановление после коронавирусной пандемии и перевернула мир с ног на голову: на планете бушует инфляция, возник сильный дефицит энергии и продовольствия, ужесточение монетарной политики центробанками сковывает экономики и рынки. Домохозяйства сполна ощутят эти события на своих кошельках.
Оглядываясь в недалекое прошлое, можно говорить, что 2021 год стал последним удачным годом для мирового богатства благодаря мягкой монетарной политике и бычьим настроениям на рынках ценных бумаг. В 2019-21 гг. глобальные финансовые активы выросли на 58 трлн долларов и достигли 225 трлн долларов. Рост равноценен двум активам еврозоны.
На первом месте по темпам роста активов Северная Америка – 12,5%. Далее следуют Восточная Европа с 12,2% и Япония с 11,3%. Две трети роста пришлись на бум, царивший в это время на рынках ценных бумаг.
Благостную картину несколько омрачил рост долгов, происходивший одновременно с ростом богатств. К концу прошлого года суммарный долг всех домохозяйств вплотную приблизился к 50 трлн долларов. Рост в 2021 году долгов на 7,6% по сравнению с предыдущим годом стал самым большим с 2006 года.
После финансового кризиса 2008 года изменились не только размеры долгов домохозяйств, но и география: в развитых экономиках они снижались, а в развивающихся - росли. Если не считать Японии, то доля Азии в глобальном долге за последнее десятилетие увеличилась вдвое и сейчас составляет 27,6%.
«Резкое увеличение долгов в начале глобальной рецессии тревожит»,- пишет Allianz.
По темпам рост долгов домохозяйств развивающихся стран за последние десять лет в пять раз (!) превышал показатели развитых экономик.
В целом, суммарный долг планеты пока еще остается управляемым, но, как говорится в исследовании Allianz, «с учетом сильных структурных тенденций, с которыми столкнулись эти рынки, существует вполне реальная угроза долгового кризиса».