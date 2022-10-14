Финансовые активы начали сгорать

Глобальные финансовые активы в этом году сократятся более чем на 2%, считают аналитики крупной немецкой страховой компании Allianz SE. Они называют это «первым значительным снижением» финансовых активов за полтора десятилетия, после финансового кризиса 2008 года.

Можно говорить, что планета заплатит «десятину» инфляции и энергетическому кризису. В реальном выражении, говорится в исследовании аналитиков Allianz активов и долгов домохозяйств почти 60 стран на всех континентах, домохозяйства могут потерять в текущем году до десятой части своих богатств. В отличие от финансового кризиса 14-летней давности, за которым довольно быстро последовал отскок, в этот раз, пишут авторы исследования, вероятность восстановления даже в среднесрочной перспективе выглядит «довольно блекло». Средний рост финансовых активов как минимум до 2025 года будет более чем вдвое ниже среднего роста за три последних года: 4,6% и 10,4% соответственно.