Британцы устали от Трасс и выступают за её смещение

Подавляющее большинство британцев уже устали от премьер-министра Лиз Трасс, а также считают, что правящая Консервативная партия ошиблась, избрав её на эту должность.

Согласно результатам опроса компании YouGov, так ответили 66% респондентов. Только 9% довольны выбором Консервативной партии, 24% – затруднились ответить на поставленный вопрос, передаёт РИА Hoвocти со ссылкой на газету Times.

При этом 62% из тех, кто голосовал на последних всеобщих выборах в Великобритании за консерваторов также считают выбор тори ошибочным, противоположного мнения придерживаются только 15%.

Кроме того, 50% участников опроса выступают за скорейшее смещение Трасс с поста премьер-министра, против выступают 20% опрошенных. Около 43% британцев полагают, что бывший министров финансов Риши Сунак, который проиграл выборы в гонке за кресло главы правительства, был бы лучшим премьером, чем Трасс.

В социологическом опросе YouGov приняли участие 1 675 жителей Великобритании. Любопытно, что не нашлось ни одной политической, возрастной, региональной, гендерной или демографической группы, которая бы назвала избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра правильным решением.

Как ранее писал «Эксперт», Трасс придётся иметь дело с самым серьёзным системным кризисом в новейшей истории Великобритании. Но чтобы с ним совладать, у неё нет ни поддержки, ни компетенций. Новому британскому лидеру тори нужно будет придумать, как вывести страну из рецессии, о приближении которой предупредил Эндрю Бейли, глава Банка Англии.

Перезапустить систему здравоохранения; решить вопрос с потоком нелегальных мигрантов; найти деликатные способы, чтобы погасить сепаратистские настроения в Шотландии и Северной Ирландии; как-то ответить на геополитические амбиции Великобритании, раздутые до гипертрофии ее предшественником и, наконец, выправить пикирующие рейтинги своей партии, которым на следующих выборах ничего хорошо пока не светит.

