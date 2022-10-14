Чувашский банк самостоятельно сдал лицензию

Банк России с 14 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Объединенный банк Республики» (г. Чебоксары). По величине активов кредитная организация занимала 344 место в банковской системе Российской Федерации, сообщили в ЦБ.

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«Основанием для аннулирования лицензии у КБ "ОБР" (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», — пояснили в ЦБ.

КБ «ОБР» является участником системы страхования вкладов и располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отметил регулятор.

На сайте кредитной организации говорится, что решение о добровольной ликвидации было принято на внеочередном общем собрании участников банка 8 сентября. КБ «ОБР» работал на финансовом рынке Чувашской Республики больше 20 лет.

