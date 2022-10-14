Danone объявила о планах передать бизнес в РФ новым владельцам

Французская Danone сообщила о намерении отказаться от своего бизнеса в России.

«Danone объявляет о решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом "Основные молочные продукты и продукты на растительной основе" (EDP) в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной стабильности локального бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — указывается в сообщении компании.

Ущерб от такого решения сама компания оценивает приблизительно в 1 млрд евро. Кто выступает претендентом на ее российские активы, в настоящий момент не сообщается.

Danone работает в РФ с 1992 года. Ее продукция представлена, в частности, такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Bio Баланс, «Растишка», «Тема» и Danissimo.

Компания выпускает молочную продукцию и продукты на растительной основе, а также бутилированную воду и специализированное питание, в том числе питание для младенцев. Danone владеет 13 заводами на территории России, число сотрудников в РФ по состоянию на начало 2022 года составляло 7 тыс. человек. В марте компания заявляла, что не собирается останавливать свою деятельность в стране.