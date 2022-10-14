Денежная база за неделю выросла на 181 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 7 октября составил 15 трлн 446 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 180,6 млрд рублей, а за месяц — почти на 900 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По данным на 30 сентября объем денежной базы составлял 15 трлн 265,4 млрд рублей, месяцем ранее, 9 сентября, он был на уровне 14 трлн 558,6 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

