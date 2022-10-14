Дирижер Филипп Чижевский, хор и оркестр Questa Musica

Трогательное и ошеломляющее, безмятежное и патетическое, мрачное и светоносное, это произведение захватывает от первой до последней ноты. Солистами в этот вечер выступят Виктор Скоробродов (дискант), Сергей Годин (тенор), Андрей Немзер (контратенор), Олег Цыбулько (бас).



«Если Моцарт не написал Реквием, то человек, который его написал, был Моцартом», -- сказал об этой величественной музыке сам Бетховен. И хотя из двенадцати номеров грандиозной мессы Моцарту принадлежат только первые семь (произведение было закончено учениками композитора), Реквием стал трагической вершиной творчества величайшего маэстро.



Анонимный заказ на сочинение мессы Моцарт получил летом 1791 года, когда на пороге его дома появился таинственный человек в сером одеянии, чье лицо было скрыто тенью (позже выяснилось, что заказчиком был граф Вальзегг-Штуппах, овдовевший в феврале того же года). Несмотря на то, что мужчина в плаще предложил внушительный задаток, композитор долго не решался взяться за написание произведения из-за суеверия. Дурное предчувствие Моцарта сбылось: начав работать над мессой, он то и дело стал жаловаться своей жене на здоровье. По воспоминаниям Констанцы, во время одной из прогулок по Вене Моцарт со слезами на глазах сказал ей, что пишет Реквием для себя. Меньше чем через полгода он умер от скоротечной болезни, так и не успев закончить произведение.



В Реквиеме, ставшем одним из самых знаменитых шедевров композитора, Моцарт передает выразительность содержания с необыкновенной эмоциональной пластичностью. Чередование сцен молящего о господнем прощении земного человека и гнева Всевышнего, хоровых номеров, символизирующих голос верующих, и сольных партий, знаменующих глас Божий, тончайших оттенков и мощной силы звучания – все это максимально воздействует на слушателя.



Имя Филиппа Чижевского хорошо знакомо каждому, кто интересуется музыкальной жизнью столицы и следит за значимыми культурными событиями. Двукратный обладатель театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа дирижера в опере» (2019, 2022), обладатель Международной музыкальной премии BraVo, Филипп Чижевский известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений. Чижевский окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». Дирижер активно сотрудничает с современными композиторами, театральными режиссерами, ведущими российскими и зарубежными оркестрами. С 2014 г. Филипп Чижевский -- приглашенный дирижер Большого театра. В 2008 году Чижевский совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым принял участие во многих крупных проектах в России и за рубежом. Репертуар одного из ярчайших российских коллективов, в состав которого входят молодые одарённые инструменталисты и певцы, включает в себя русскую и зарубежную классическую музыку, произведения эпохи Возрождения и барокко, а также музыку XX века и сочинения современных композиторов.