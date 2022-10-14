Эрдоган заявил, что международный газовый хаб в Турции будет создан в кратчайшие сроки

Международный газовый хаб, с инициативой по созданию которого выступил президент РФ Владимир Путин, появится в Турции в самом скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам состоявшихся накануне, 13 октября, в Астане переговоров с российским коллегой.

«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный. Ни о каких задержках не может быть речи, наши товарищи проведут необходимые переговоры и сразу начнут работу. В вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении нами проводятся», — цитирует агентство Эрдогана.

Напомним, 12 октября Владимир Путин предложил Турции создать крупнейший газовый хаб для поставок газа в Европу. Глава российского государства напомнил, что по «Турецкому потоку» на данный момент транспортируется в европейские страны 14 млрд куб. м «голубого топлива»; в свете озвученной инициативы объемы могут быть значительно увеличены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции Реджепа Эрдогана на предложения российского лидера, рассказал, что она «была весьма положительная». При этом представитель Кремля отметил, что Европа сейчас обречена на то, чтобы втридорога покупать у американцев сжиженный газ.