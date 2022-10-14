Фабрика «Парижская коммуна» выпустила почти 50 тыс. пар зимней обуви – Владислав Овчинский

Московская фабрика «Парижская коммуна» увеличила выпуск детской и взрослой зимней кожаной обуви на 11% в августе – сентябре 2022 года почти до 50 тысяч пар. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Предприятия города сегодня используют свои мощности для увеличения объемов производства и заполнения рынка отечественной продукцией. В августе – сентябре столичная фабрика нарастила выпуск кожаной обуви для зимнего сезона на 11,4 процента по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. За этот период было произведено 49,2 тысячи пар. Большая часть этого объема – около 35 тысяч пар – модели для детей, а порядка 15 тысяч – для взрослых», – сказал Овчинский.

Продукцию уже отгрузили в розничные магазины Москвы и крупнейших городов России.

«Фабрика производит широкий ассортимент продукции высокого качества. Предприятие успешно справляется с задачей импортозамещения, заменяя ушедшие с российского рынка обувные зарубежные компании», – рассказал генеральный директор Фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин.

В сфере легкой промышленности Москвы работают более 200 предприятий. Они производят обувь, в том числе ортопедическую, одежду и нетканые материалы.