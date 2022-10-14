«Фактор пятницы» давит на фондовых «быков»

Торги на российском рынке акций сегодня открылись ростом некоторых «тяжелых» бумаг, но очень быстро инвесторы приступили к сокращению длинных позиций. Обстановка в мире продолжает оставаться напряженной — в прошлые выходные был совершен теракт на Крымском мосту, приведший к эскалации напряженности на Украине. Опасаясь чего-то подобного, трейдеры фиксируют прибыль по выросшим бумагам, а также закрывают маржинальные лонги.

В результате по итогам первых полутора часов торгов в пятницу Индекс Мосбиржи остается в районе вчерашнего закрытия, хотя вечером в четверг, когда он не рассчитывается, «голубые фишки» подросли в среднем на 0,3%.

Внешний фон также пока не способствует покупкам. Вчера очень сильно выросли американские фондовые индексы, а сегодня в ходе азиатских торгов фьючерсы на них прибавляли почти процент. Однако, с открытием европейских бирж на американских рынках начались продажи, в том числе коснувшиеся и значимых для российских компаний сырьевых активов.

Из высоколиквидных акций уверенно растет МТС. Предыдущие два дня бумагу активно продавали на информации, что ФАС сочла необоснованным повышение тарифов компании на 20% и предписала снизить их. Для бизнеса сотового оператора это неприятно, но не критично. Аналитики уверены, что компания продолжит стабильно платить дивиденды, а дивидендная доходность акций обещает быть двузначной.

В утренних обзорах инвесткомпаний много внимания уделяется акциям «Роснефти», бурно растущим последние 4 дня. Вчера бумага уверенно закрепилась выше технического сопротивления 290 руб. и начала тестировать психологическую отметку 300 руб. Первая цель подъема располагается на 20—25 рублей выше этого уровня. Позитивная техническая картина не исключает, впрочем, небольшой коррекции «Роснефти» сегодня. Аналитики не рекомендуют открывать шорты и пытаться заработать на возможном снижении «Роснефти», поскольку бумага в любой момент может возобновить рост.

Продолжается уверенный подъем «Газпромнефти», которая пока располагается в списке лидеров роста. Бумага входит в зону сопротивления. Не исключено, однако, что с учетом «фактора пятницы» и невнятной динамики нефти пройти его сегодня не получится.

Хуже этих двух акций по-прежнему выглядит «Лукойл». Ранее бумагу поддерживали ожидания объявления о выплате промежуточных дивидендов. Некоторые аналитики полагали, что дивидендная доходность акций может превысить 20%. Но компания упорно молчит по этому вопросу, и интерес к ней со стороны инвесторов угасает.

Более чем на 2% взлетели акции «Северстали», после того, как компания сегодня огласила производственные показатели за 9 месяцев. В третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев выросло производство чугуна (+16%) и стали (+10), а объем продаж стальной продукции увеличился на 38%.

Гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев отметил, что компании удалось частично перенастроить сбытовые поставки и перенаправить растущие объемы на альтернативные рынки. Кроме того, российская экономика продемонстрировала достаточную устойчивость к внешнему давлению, и в III квартале «Северсталь» зафиксировала увеличение видимого спроса на металлопродукцию внутри страны.

Отчет «Северстали» и слова Шевелева должны заставить аналитиков пересмотреть свои взгляды на металлургическую отрасль. Возможно, в ней не все так плохо, как это кажется сейчас и отражается в котировках акций металлургов.

Впрочем, серьезным негативом для компаний сектора остается сильный рубль, который снижает рентабельность экспорта.

Сегодня российская валюта продолжает подрастать к доллару, за первые полтора часа торгов отвоевав у «американца» 0,7% стоимости. Пока и технические факторы, и настроения рынка говорят в пользу продолжения роста курса рубля. Однако под вечер этот процесс может как минимум затормозиться — из-за того, что часть инвесторов предпочтет купить валюту на выходные для снижения рисков удержания позиций по рублевым активам.