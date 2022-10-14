Формат офсетных контрактов даëт гарантию востребованности продукции – эксперт

В Москве заключат еще один офсетный контракт в медицинской сфере – на поставку медицинской мебели. Такой вид договора дает уверенность в сбыте продукции, оптимизирует издержки и делает стоимость товаров наиболее доступной, считает генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев, компания которого уже имеет опыт заключения офсетных контрактов с городом.

В пятницу стало известно, что в столице проведут электронный конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке медицинской мебели для городских медучреждений. Инвестор должен организовать производство в течение трех лет, инвестиции в которое составят не менее 250 млн рублей. Мэрия города в свою очередь гарантирует приобретение 80 позиций мебели, включая стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое. Их закупят на сумму не менее 5,1 млрд рублей в течение 10 лет (до 2032 года).

Как рассказал генеральный директор «Р-Фарм», его компания заключила офсет осенью 2018 года на строительство завода по выпуску лекарств. Проект находится в завершающей стадии. На предприятии будут производить препараты для терапии онкологических заболеваний, противоастматические, антипсихотические и противоэпилептические и другие.

«Примерно треть продукции планируем поставлять для столичной системы здравоохранения, остальное – для разных заказчиков, в том числе из других регионов. Завод в «Алабушево» – уже вторая крупная площадка «Р-Фарм» в столице. Это неудивительно, Москва – один из наиболее привлекательных для инвесторов регионов. Показательно, что именно с Москвы началось внедрение механизма офсетов, который максимально выгоден бизнесу. Такой формат позволяет прогнозировать спрос на продукцию, оптимизировать издержки, и снижать стоимость на продукты, в нашем случае, лекарства. В результате в плюсе остается и государство, и потребители-пациенты, и бизнес», - сказал Игнатьев.

По словам вице-мэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, при заключении офсетных контрактов в первую очередь анализируется продукция, которая может быть наиболее востребована.

«Если производство стратегически важно, то город готов заключить офсет сроком до 10 лет и гарантировать закуп в течение долгосрочной перспективы. Заключенные сегодня контракты уже позволили сэкономить бюджетные средства: среднее снижение цены закупки по итогам конкурсов составило 20% – это порядка 18 млрд рублей. В этом году для поддержки инвестиционной активности было принято решение заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства», – пояснил вице-мэр.

В Москве уже заключено пять офсетных контрактов на 72,7 млрд рублей: четыре договора на создание производства медицинских изделий и лекарств и один — на производство детского питания.