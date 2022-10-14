Глава СВР заявил о наличии у Москвы разведданных по диверсии на «Северных потоках»

Российская сторона располагает разведданными по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», — цитирует агентство главу СВР.

Утечки на нитках системы «Северный поток» были обнаружены 26 сентября, шведские сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах залегания труб. На тот момент, по словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трубопроводах находилось около 800 млн кубометров газа — это потребление Дании за три месяца. Практически сразу же официальные лица как в России, так и за рубежом, назвали случившееся диверсией. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

