Инфляция в США не сдается, ФРС вынуждена идти на более жесткие шаги

Похоже, главный банк Соединенных Штатов - Федеральная резервная система (ФРС) продолжит ужесточать монетарную политику. Очевидно, пишет Bloomberg, что ФРС будет дольше агрессивно повышать учетную ставку, чем планировалось. Во всем виновата инфляция, которая, что называется, показывает зубы и отказывается отступать. Руководство американского центробанка очень надеялось на то, что она начнет сдавать позиции хотя бы к концу года. Однако сентябрьские данные показывают, что все надежды, скорее всего, были ошибочны.

Инвесторы, пишет Bloomberg, отреагировали на более высокие, чем прогнозировали экономисты, потребительские цены повышением вероятности того, что ФРС повысит ставку в ноябре и декабре еще на 0,75%. Впервые на горизонте забрезжила в конце года очень высокая для США учетная ставка в районе 5%.

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Экономисты Barclays Plc подняли вероятность повышения ставки ФРС на 0,75% и в ноябре, и в декабре, а также на 0,5% в феврале 2023 года.

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«ФРС находится под очень сильным давлением»,- объясняет старший экономист KPMG LLP Дайан Суонк.

По ее словам, статистика по сентябрьской инфляции скорее всего вынудит ФРС поднимет ставку на двух последних заседаниях FOMC в 2022 году на три четверти процента. Это будет означать установление нового рекорда – пять подряд повышений учетной ставки американским центробанком на 0,75%.

«Они обязаны поднимать ставку,- говорит Суонк.- Если весь остальной мир сможет это переварить, то они это сделают».

Базовая инфляция за исключением цен на энергию и продовольствие, выросли в сентябре на 6,6% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это, по данным Министерства труда США, самый высокий уровень за последние 40 лет, с 1982 года. Статистика особенно тревожит руководство американского центробанка, потому что инфляция существенно выросла и в августе.

«Это уже тенденция,- вынуждена признать Дайан Суонк.- Один месяц еще может быть случайность, а два это уже закономерность, тенденция».

Ряд высокопоставленных сотрудников ФРС недавно указали на августовский рост основной инфляции как на признак ее силы и продолжительности действия даже среди категорий товаров с менее волатильными ценами.

Президент Федерального банка Сан-Франциско Мэри Дэйли недавно подчеркивала, насколько трудно замедлить темпы ужесточения монетарной политики при росте базовой инфляции. Но даже самые большие ястребы в ФРС категорически возражают против идеи подъема ставки на целый процент или даже еще больше за один раз. Причина неожиданной осторожности заключается в том, что при таких резких увеличениях существенно затрудняется мониторинг результатов ужесточения монетарной политики для экономики и увеличивается опасность провоцирования глубокой рецессии.

«Мониторинг и анализ последствий повышения ставки позволяет нам дозировать степень повышения и одновременно продолжать агрессивное повышение,- заявил 12 октября президент Федерального банка Миннеаполиса Нил Кашкари.- Если мы поднимем ставку на 2, 3 или даже 4% за один раз, то это может оказаться перебором и бессмысленной тратой сил».

Напомним, еще в марте учетная ставка находилась почти на ноле. За полгода ФПС довел ее до 3-3,25%. Это самый высокий уровень после кризиса 2008 года и самые агрессивные темпы повышения ставки с восьмидесятых годов прошлого века.