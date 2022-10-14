Америке понадобится 10 лет, чтобы победить инфляцию

В Bank of America (ВоfА) считают, что инвесторам следует привыкать к данным о высокой инфляции, содержащимся в опубликованном 13 октября отчете CPI. Причем, привыкать надолго, приблизительно, на десять лет.

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Цены в сентябре в США выросли на 8,2% по сравнению с сентябрем 2021 года. Превышение прогноза – 8,1% хотя и небольшое, но говорит о многом. И в первую очередь, считают в ВоfА, что все существовавшие до сих пор теории о том, что инфляции долго не длятся, как минимум, действуют не во всех случаях. К тому же, рост цен по сравнению с августом вдвое превышает прогноз: 0,4% и 0,2% соответственно. Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что цены растут несмотря на пять повышений учетной ставки ФРС в этом году. Причем, три последних месяца ФРС действовала особенно агрессивно и повышала ставку на 0,75%.

В анализе ВоfА также отмечается, что нынешнему всплеску инфляции, которая, как становится все очевиднее, пришла надолго, предшествовали более десяти лет аномально низкой инфляции, не превышавшей 2%. Экономисты банка считают, что высокая инфляция вернется к целевым 2% лет через десять, не раньше.

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«Из предыдущего опыта известно, что развитым экономикам для возврата к 2-процентной инфляции после превышения 5-процентного порога требуется в среднем 10 лет»,- говорится в аналитической записке ВоfА.

Похоже, констатируют экономисты банка, агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС летом оказало совсем незначительное воздействие на инфляцию. Возможно, потому что большинство проблем сейчас связано с низким предложением, а не со слишком высоким спросом. ВоfА считает, что в этот раз высокая инфляция продержится дольше обычного, как минимум, по трем причинам.

Во-первых, инфляцию разгоняют высокие зарплаты. В США рост зарплат неменеджеров в первые 8 месяцев 2022 года впервые за 45 лет достиг 6% и сейчас находится на уровне 5,8%. Между тем, два последних десятилетия он не превышал и 3%.

В ВоfА считают, что в ближайшем будущем дефицит рабочей силы не исчезнет, потому что ок. 1 млн работников в возрасте 55 лет и выше не возвращаются на свои рабочие после коронавирусной пандемии. Конечно, это будет оказывать давление на зарплаты и толкать их вверх.

Во-вторых, приблизительно десять последних лет инвестирование нефтегазовой отрасли было значительно ниже требуемого. Достаточно сказать, что после достижения в середине десятых годов пика на уровне 750 млрд долларов инвестиции опустились ниже полутриллионной отметки, чего явно недостаточно.

Экономисты банка считают, что в следующем году баррель нефти будет стоить в среднем на уровне 100 долларов. Это значит, что входные цены на 40% выше, чем в предыдущее десятилетие.

В третьих, давление от зарплат и высоких цен на энергоносители можно ослабить в кратко- и среднесрочной перспективе, а вот со структурными изменениями: деглобализацией и старением общества справиться значительно сложнее.

В BofA, к примеру, считают старение общества одной из главных дефляционных сил в последние 30-40 лет. В следующие 30-40 лет оно станет инфляционным, потому что численность работников, поддерживающих пенсионеров, будет неуклонно снижаться.