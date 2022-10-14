«Интер РАО» приобрело активы Siemens Energy в России

АО «Интер РАО» завершило сделку по покупке долей в комании «Современные технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), а также в «Воронежском трансформаторе».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Интер РАО», после покупки предприятий энергетического машиностроения в России, под контроль группы перешла доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО «СТГ», а также 100% ООО «Воронежский трансформатор».

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Siemens Energy – немецкая компания, производитель оборудования для энергетической отрасли. Создана в апреле 2020 года отделением энергетического подразделения концерна Siemens в самостоятельную компанию

Интер РАО – одна из крупнейших в России публичных электроэнергетических компаний по рыночной капитализации. Занимает третье место в российской отрасли по величине установленной мощности, обеспечивая генерацию более 11% электроэнергии в ЕЭС РФ. «Интер РАО» – единственный участник экспортно-импортных операций на внутрироссийском оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

СТГТ производит и обслуживает газовые турбины SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также занимается сервисом турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт. На площадке компании в Ленинградской области установлено оборудование, использование которого может обеспечить дальнейший рост локализации компонентов газовых турбин на территории РФ.

«Воронежский трансформатор» занимается проектированием, производством и обслуживанием силовых и тяговых трансформаторов мощностью до 250 МВА и классом напряжения до 330 кВ, которые используются в энергетической и транспортной отраслях.