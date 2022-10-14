Кабмин предписал завершить восстановление Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года

Предприятие «Нижнеангарсктрансстрой» назначено исполнителем работ по восстановлению Крымского моста, они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

ООО «Нижнеангарсктрансстрой» будет выступать единственным исполнителем осуществляемых федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению инфраструктуры моста, сообщается в документе.

Уточняется, что предприятие вправе привлекать соисполнителей при условии, что 50% работ оно выполнит самостоятельно.

Крайним сроком выполнения работ указано 1 июля 2023 г.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел утром 8 октября, в результате воспламенились топливные цистерны железнодорожного состава и обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что организаторами взрыва на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, и назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Федеральная служба безопасности РФ 12 октября сообщила о задержании пяти граждан РФ, а также трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о взрыве на Крымском мосту.