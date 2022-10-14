Лукашенко сообщил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности

Президент Белорусси Александр Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности.

Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в стране введен режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, белорусские силовые ведомства готовы дать отпор на любые провокации. Макей подтвердил наличие информации о том, что «сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков» Белоруссии.

Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств 4 октября заявил, что в Польше, Литве и на Украине ведется подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для осуществления диверсий и терактов на территории республики.