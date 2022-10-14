Металлурги открывают новые горизонты

ПАО «Северсталь» в пятницу опубликовала свои операционные результаты за 3 квартал 2022 года. Комментируя их, генеральный директор управляющей организации «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев заметил, что в этом году компания стукнулась с рядом проблем, в том числе закрытием традиционных экспортных рынков, нарушением цепочек поставок, усилением конкуренции на внутреннем рынке. Среди серьезных последствий он отметил и аномально сильный рубль.

«Северсталь» частично перенастроила сбытовые поставки, перенаправив их на альтернативные рынки. Также компанией был зафиксирован увеличившийся спрос на металлопродукцию внутри страны — продажи «Северстали» выросли на 2% до 8,1 млн тонн за 9 месяцев. Увеличились поставки и полуфабрикатов — на 20% выше, чем в 2021 году.

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«Тем не менее, изменение продуктовой структуры портфеля продаж с увеличением доли полуфабрикатов в сочетании со снижением цен на сталь и ростом транспортных расходов и тарифов оказало давление на наши финансовые результаты», — заявил Александр Шевелев, добавив, что из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов компании, было принято решение не раскрывать финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года.

Таким образом, в показателе «производство» «Северсталь» отразила снижение выплавки стали на 8% до 2,6 млн тонн, год к году при этом уровень вырос на 10% квартал к кварталу, благодаря окончанию ремонтных работ на части оборудования. Тем не менее, «Северсталь» перешла к техническому обслуживанию нашей самой мощной доменной печи № 5 «Северянка», что может сказаться на дальнейших показателях. Производство чугуна в январе-сентябре увеличилось на 1% год к году (до 8,13 млн тонн).

Что касается поставок, то продажи стальной продукции в 3-м квартале 2022 выросли на 16% год к году (до 3,1, млн тонн), что стало новым рекордом с 2014 года. Продажи коммерческой металлопродукции снизились на 1% год к году и составили 3,23 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 2022-го. В то же время доля продукции с высокой добавленной стоимостью в 3-м квартале снизилась до 40% против 47% в двух предыдущих. В компании связывают это с ростом продаж полуфабрикатов. За последние 9 месяцев реализация ВДС сократилась до 3,61 млн тонн.

В комментарии «Эксперту» пресс-служба «Северстали» уточнила, что в 3 квартале наилучшие результаты в части восстановления показал строительный сегмент экономики страны. Именно его в компании назвали сейчас основным рынком.

Стройка спасает металлургов

Профессор кафедры экономики промышленности РЭУ Елена Басалаева, комментируя «Эксперту» ситуацию в металлургической отрасли, заметила, что на данный момент строительный рынок все же продолжает стагнировать: сказывается резкое снижение спроса на недвижимость в связи с падением общей платежеспособности населения, а также рост цен на импортные стройматериалы и оборудование для их производства. Однако шансы на рост здесь есть, что дает металлургам возможность дальнейшего увеличения поставок.

«Например, если произойдет рост в таких металлоемких секторах как мостостроение, высотное железобетонное строительство и так далее», — заметила эксперт.

Согласен с коллегой и аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Несмотря на то, что Росстат пока не возобновил публикацию статданных по строительству, статистика производства стройматериалов пока не демонстрирует значительного роста, отметил он в комментарии «Эксперту».

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«Однако представители руководства строительной отрасли действительно подтверждают рост темпов жилищного строительства. Так, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ на этой неделе министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что по оперативным данным за 3 квартала года в стране было введено 75,9 млн квадратных метров, что на 21 % больше, чем в прошлом году. Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявлял, что в период с января по сентябрь 2022 года на территории 85 субъектов Российской Федерации, без учета новых регионов, выданы разрешения на строительство жилья площадью 35,9 млн квадратных метров, прирост за период в годовом сопоставлении составил 23,2%», — добавил эксперт.

Кроме того, Алексей Калачев предположил, что на внутренний спрос продукции «Северстали» могли оказать влияния предприятия, производящие оборонную продукцию.

«В статистике Росстата по промышленному производству за август и восемь месяцев 2022 г. одна из немногих позиций, показавшая рост в августе в месячном и годовом сравнении, а также за период — это “производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки”. По этой позиции индекс производства в августе составил по отношению к июлю 109,1 рост месяц к месяцу на 9,1%, а по отношению к августу 2021 году — 120,7, рост на 20,7% год к году. За восемь месяцев индекс составил 106,7 - рост на 6,7% год к году.

Операционный отчет “Северстали” может говорить о том, что отрасль, по-видимому, оттолкнулась от дна и приступила к восстановлению. Осталось дождаться публикации таких же отчетов НЛМК и ММК, чтобы убедиться в этом», — заключил он.

Новые проекты выглядят привлекательно

Что касается экспортной составляющей, то, по словам Алексей Калачева, изменение географии экспорта означает рост транспортно-логистических затрат. Падение цен на сталь и завышенный курс рубля в сочетании с сокращением объемов экспорта должны отрицательно отразится на динамике выручки в годовом сопоставлении.

Елена Басалаева в свою очередь заметила, что основные продажи компании сейчас осуществляются в сегменте сырья и полуфабрикатов. Экспорт, ранее осуществлявшийся непосредственно в ЕС, теперь проходит через Турцию, где, очевидно, и происходит «доработка» приобретаемого в России сырья с последующим экспортом в страны Европы.

«В июле 2021 года имело место резкое увеличение экспорта черных металлов с 2.47 млрд долларов в июне 2021 г. до 5.09 млрд долларов в июле того же года или пятикратный рост по сравнению с июлем 2020 года. На этом фоне экспортные успехи “Северстали” выглядят скромно. Большей переориентации на экспорт в 2022 году по сравнению с 2021 годом не произошло. Скорее произошел откат к показателям, характерным для ситуации до июня 2021 года. Таким образом, ситуацию скорее можно назвать стабильной, без каких-либо подвижек в сторону большей переориентации на экспорт», — добавила она.

Кроме того, эксперт предположила, что у металлургов России могут возникнуть новые, крайне привлекательные проекты. «Активизировали строительство северных портов для перевозки СПГ газовозами, поверили в необходимость “Силы Сибири”, плюс экспорт в Европу через Турцию. Абсолютно нерыночные механизмы задействованы. Однако государство прорабатывает альтернативные пути экспорта газа и нефти, чтобы было посредством чего экспортировать в условиях подрыва “Северного потока” и угрозы “Турецкому потоку”», — заключила Елена Басалаева.