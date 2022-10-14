Минфин анонсировал выпуск флоатеров объемом до 500 млрд рублей

Минфин утвердил новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК). На аукционах станут доступны флоатеры с погашением в ноябре 2030 года в объеме до 500 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается на сайте министерства.

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«Для ОФЗ-ПК выпуска № 29021RMFS купонный доход расчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней», — говорится в сообщении Минфина.

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ будут предлагаться к продаже, ведомство определит исходя из рыночной конъюнктуры.

