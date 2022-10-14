Минобороны сообщило о поражении объектов систем военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщается в сводке ведомства, в Киевской и Харьковской областях российскими силами нанесены удары по объектам украинской системы военного управления и энергетики.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — говорится в сводке Минобороны.

Также отмечается, что высокоточным оружием большой дальности морского базирования во Львовской области поражен арсенал, где хранились большие запасы поступившего от западных стран вооружения, техники и боеприпасов.

В министерстве сообщили, что на Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. «На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», — указывается в пресс-релизе.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ в течение суток пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения, рассказали в Минобороны. «Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля», — подчеркивается в сводке.

Сообщается также, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области; все они были отражены.