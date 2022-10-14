Мировая депрессия рублю не указ

Укрепление курса рубля в течение дня продолжилось. По итогам торгов российская валюта подорожала к доллару на 2,4% до 62,1 руб. за доллар. При этом рубль полностью проигнорировал рост «американца» к основным мировым валютам — сегодня Индекс доллара прибавил 0,6%.

Похоже, что после снятия рисков блокировки торгов долларом и евро на Московской бирже из-за западных санкций, крупные игроки уже пополнили свои валютные запасы, и спрос на «недружественные валюты» начал сокращаться.

Естественно, что дорогим рублем воспользовались экспортеры, увеличившие продажу валютной выручки в рамках подготовки к налоговому периоду. В частности, в понедельник будет последний день по уплате страховых взносов.

Потенциал роста рубля не исчерпан: первая техническая поддержка по паре доллар-рубль расположена в районе 61, вторая — на рубль ниже.

Дорожающий рубль всегда негативно влияет на акции экспортеров, снижая их рублевую выручку. Ситуацию на рынке акций ухудшила и упавшая почти на 3% нефть.

«Давление на сырьевые товары оказывает быстрое восстановление доллара от недельных минимумов, к которым он приближался в начале дня. Негативным фактором выступает ухудшение ситуации на мировых рынках из-за усиления опасений, что на фоне высокой инфляции центробанки продолжат агрессивно ужесточать монетарную политику. Это усугубит экономические проблемы, ударив по сырьевому спросу», — рассуждает Дмитрий Бабин из БКС.

Поэтому неудивительно, что акции нефтяных компаний сегодня снизились. В том числе на 1,1% подешевела «Роснефть», бывшая одной из самых сильных бумаг уходящей недели. За прошедшею пятидневку капитализация «Роснефти» выросла на 9,9%. Но с точки зрения технического анализа краткосрочный тренд по бумаге остается восходящим, пока она стоит дороже 290 рублей.

Меньшие потери понесла «Газпромнефть — всего 0,4%. За неделю она подорожала на 7,8%.

В числе лидеров сегодняшнего роста была «Северсталь» (+2,1% за пятницу и 5,3% за неделю), где отыгрывался сильный отчет компании за 9 месяцев. Возможно, он станет основой для пересмотра отношения ко всем акциям черных металлургов — менеджмент компании отмечает сильный внутренний спрос на стальную продукцию в третьем квартале.

О том, что сегодняшние распродажи носили локальный характер, вызванный негативной динамикой нефти, говорит подорожавший на 1,1% Сбербанк. Обычно Сбер падает первым и наиболее сильно при ухудшении инвестиционных настроений. А за нынешнюю неделю бумага подорожала на 6,1%.

В числе аутсайдеров дня были акции «Русала» (-3,9%). К проблемам компании, вызванными намерением властей США отказаться от российского алюминия, а как вариант и введением беспричинных санкций, добавилось сегодня снижение мировых цен на алюминий почти на 3%.

За неделю акции алюминиевого гиганта подорожали на 1,5%, но долгосрочный тренд по ним остается нисходящим. Сейчас бумага находится в зоне технической поддержки; не исключено, что от нее произойдет разворот вверх.

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,2%, а за неделю вырос на 0,3%. Недельный результат только на первый взгляд кажется невзрачным: в понедельник первый день без дивидендов торговались «Газпром» и «Татнефть», дивидендные гэпы которых «отминусовали» Индекс Мосбиржи примерно на 3,5%.

Краткосрочная картина по индикатору неопределенная, он третий день торгуется посереди диапазона 1900-2000 пунктов, крайние точки которого аналитики называют, соответственно, сильной поддержкой и сопротивлением.