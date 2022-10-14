Новак предупредил ЕС об обратном эффекте от введения потолка цен на импортируемый газ

Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду, что Евросоюз не станет устанавливать потолок цен на импортируемый газ, предупредив, что его введение приведёт к обратному эффекту.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Asharq News, выдержки из которого публикует РИА Новости. По его словам, обсуждение на эту тему идёт, и не только о потолке цент на российский газ, но и в целом на поставки «голубого топлива» в Европу.

«Я знаю, что в рамках дискуссии есть противники, которые занимают абсолютно разумную позицию и правильную, говоря, что это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ. Надеюсь, что это решение не будет принято», – резюмировал Новак.

Как ранее писал «Эксперт», страны Евросоюза расходятся во мнениях относительно ограничения цен на газ, а ЕК настаивает на их введении. При этом решать данную проблему тем или иным образом им придется в самые короткие сроки.

