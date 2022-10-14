Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2025 год следует объявить в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом.

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал Путин на саммите СНГ в Астане. По мнению российского лидера, таким образом страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР.

Выступая на саммите, Путин указал на рост экономического сотрудничества между странами СНГ. По словам президента, за три десятилетия содружество прошло большой путь. «Наши экономические обмены со странами СНГ последовательно расширяются. В прошлом году увеличился на 30%, в этом году уже на 7%», — констатировал глава государства. Он добавил, что более интенсивным стало взаимодействие в сфере зеленой экономики.

Также президент отметил, что страны СНГ предпринимают активные действия в направлениях импортозамещения и перехода на расчеты в национальных валютах. «Активизирована совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета. В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты», — подчеркнул Владимир Путин.

Президнет России пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит, который пройдет в конце 2022 года в Санкт-Петербурге.