Путин пригласил Пашиняна и Алиева в Россию

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в РФ.

Как напомнил глава российского государства, ранее он уже неоднократно встречался в трехстороннем формате с Пашиняном и Алиевом, и предварительно они уже обсуждали целесообразность новых переговоров, передаёт ТАСС.

«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении, надо согласовать дату и уже встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», – заявил Путин.

По его словам, наша страна всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Как пояснил президент РФ, он не хотел бы вдаваться в детали ситуации, так как коллеги уже достаточно много на этот счёт сказали.

«Пообсуждаем всё в более узком составе. Надеюсь, мы продвинемся, так, как удавалось это делать до сих пор в решении проблемных вопросов, которые возникают на этом направлении», – резюмировал Путин.

Ранее «Эксперт» писал, на саммите СНГ в Астане Путин заявил, что 2025 год следует объявить в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом. Кроме того, президент РФ пригласил коллег по содружеству на неформальный саммит, который пройдёт в конце 2022 года в Санкт-Петербурге.

