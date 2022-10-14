Путин заявил о скором завершении частичной мобилизации в России

На пресс-конференции по итогам саммита в Астане президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, как долго продлится в России частичная мобилизация.

По словам главы государства, в течение двух недель мероприятия по частичной мобилизации военнообязанных россиян завершатся.

«Уже мобилизовано 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс., поэтому, думаю, что в течение двух недель эти мероприятия по частичной мобилизации военнообязанных россиян завершатся», – заявил Путин.

Кроме того, президент сообщил, что уже 16 тыс. мобилизованных сейчас выполняют боевые задачи, всего в подразделениях на данным момент находятся 33 тыс. мобилизованных россиян.

