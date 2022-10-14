«Росатом» построит первую в РФ «гигафабрику» накопителей энергии

«Росатом» начал строить в Калининградской области завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт.ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии, сообщила пресс-служба «Росатома».

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«В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответсвует таким ценностям "Росатома" как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача — создать максимально-эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России», — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что первая продукция сойдет с конвейера калининградского завода в 2025 году. Мощность производства позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса будут введены вторая и третья линии, которые позволят достичь суммарной мощности производства 14 ГВт.час.

На заводе, который разместится на площади в 23,6 га, планируют организовать полный цикл производства — от смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест, а если учитывать сопутствующие поддерживающие производства, работой будут обеспечены до полутора тысяч человек.

Проект ведет ООО «Рэнера» (входит в топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») — отраслевой интегратор в области систем накопления электроэнергии. Инвестиции в это производство госкорпорация оценила в объеме 26 млрд рублей.