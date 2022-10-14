«Росатом» примет участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Уже в самое ближайшее время «Росатом» подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии.

Как передаёт РИА Hoвocти, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам чиновника, Эр-Рияд планирует реализовать первый проект по строительству атомной электростанции.

«Наша компания, "Росатом", участвует в конкурсе на реализацию этого проекта и уже в ближайшее время будут поданы соответствующие необходимые документы», – подчеркнул Новак.

Вместе с тем, отметил вице-премьер, Россия рассчитывает, что сотрудничество в этой отрасли будет развиваться не только при строительстве самой атомной электростанции, но и в использовании в целом ядерных технологий в мирных целях.

Как ранее писал «Эксперт», в Египте построен фундамент для первого энергоблока ВВЭР-1200 атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая возводится при участии «Росатома».

Об этом в ходе 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ заявил накануне министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии арабской республики Мухаммед Шакер.

«Мы уже завершили работы над фундаментом конструкции первого энергоблока. И мы теперь будем в лиге тех стран, у которых есть собственная АЭС», – подчеркнул он, добавив, что это событие станет важным достижением для его страны.