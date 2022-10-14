S&P 500: вот новый разворот

Внутридневной разворот основных фондовых индексов США, случившийся вчера, уже, не стесняясь, называют историческим. Когда данные по инфляции седьмой раз в этом году превзошли ожидания аналитиков, Dow Jones Industrial Average (DJIA) рухнул на 1,9%, S&P 500 – на 2,4%, а Nasdaq Composite – на 3,2%. Все они оказались на минимумах с 2020 года.

Но на закрытие они были уже в солидном плюсе: DJIA – на 2,8%, S&P 500 – на 2,6%, а Nasdaq – на 2,2%. Такое завершение дня после столь тяжелого начала, действительно, редкость.

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По данным Dow Jones Market Data, впервые за 137 лет существования DJIA прибавил более 800 пунктов по итогам тех же торгов, когда падал больше чем на 500. Разница между высшей и низшей ценой дня для него составила 5,26% – это максимум с кризисного марта 2020 года.

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Bloomberg наскоро прикинул, что по меньшей мере с 1990 года S&P 500 не испытывал таких экстремальных отклонений сразу в обе стороны за один день. Это позволило ему назвать события четверга «разворотом века».

Вообще-то в этом столетии бывало и побольше. Например, 5 декабря 2008 года – во время мирового финансового кризиса – S&P 500 обрушился на 3,2%, но вырос в итоге на 3,7%. Тем не менее вчерашние результаты все равно смотрятся ярко. По расчетам SentimenTrader, для S&P 500 это был пятый по масштабу внутридневной разворот от минимума в истории.

Причиной этих исторических событий стали банальные закрытия «шортов» и продажи пут-опционов. Первые открывались, а вторые покупались в ожидании тех самых данных об инфляции, которые и обвалили рынок поначалу. Возможность падения допускали многие, ведь в этом году аналитики недооценивают темпы роста индекса потребительских цен в США с регулярностью, достойной лучшего применения.

Особенности придонной рыбалки

И это не всегда были медведи. Открывать короткие позиции, можно ведь и хеджируясь от обвала. Но масштабы были велики. По данным Sundial Capital Research, на прошлой неделе крупнейшие игроки срочного рынка купили рекордный объем пут-опционов на акции – более чем на $10 млрд. Были крупные сделки и с другими деривативами, не говоря о «шортах».

После того, как статистика вышла, а акции рухнули, необходимость в хедже от этого события исчезла. Одновременно начали фиксировать прибыль те, кто давно ставил на понижение. Технические аналитики обращают внимание еще и на уровни поддержки вблизи отметки 3500 пунктов по S&P 500, что также могло способствовать покупкам акций.

Как бы то ни было, созданный этим импульс привел к вынужденному закрытию части других коротких позиций. Отслеживаемая Goldman Sachs корзина акций с наибольшей долей «шортов» падала в четверг на 5,4%, но отыграла все потери и закрыла день в плюсе на 1,4%.

«После выхода индекса потребительских цен было очень много людей, настроенных на значительное падение, но когда не было замечено дальнейшего снижения, продавцы с короткой позицией запаниковали и начали покупать», — говорил вчера Bloomberg главный рыночный стратег Miller Tabak & Co Мэтт Мэйли.

Движение было ярким и, как обычно в подобных случаях, пошли разговоры о том, что вчера было пройдено дно года. Нельзя, конечно, исключать того, что в ближайшие месяцы индексы не опустятся ниже: «медвежьи ралли» иногда бывают затяжными. Но это – максимум возможного.

Шансы на то, что именно здесь было дно медвежьего рынка, очень невелики. Индексы США обычно нащупывают его во времена смягчения денежно-кредитной политики, а сейчас идет ее быстрое ужесточение.

Для роста нужна ликвидность, а она все снижается. «Шорты» – хорошее топливо для краткосрочного взлета, но для долгосрочного подъема они подходят не очень.

Прибыли компаний падают. На горизонте маячит рецессия. Оценки акций между тем гораздо выше, чем были на дне любого предыдущего медвежьего рынка.

Да и тот факт, что очень похожий день был именно в мрачном декабре 2008 года, что-то да иллюстрирует. Так себя ведут акции именно в кризис, а не на выходе из него. В тот раз до настоящего дна оставалось падать еще более 20%.