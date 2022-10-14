S&P 500 прокатил «медведей» на американских горках

Первая реакция рынков на данные о том, что сентябрьская инфляция в США оказалась выше ожиданий – 8,2% против 8,1% в годовом исчислении и 0,4%, а не 0,2% за месяц – была вполне предсказуемой. Индекс S&P 500 рухнул на 2,39% в первые же минуты торгов.

Подобного – хотя и несколько меньшего – падения на рынке и ждали в случае, если эта статистика окажется немного хуже, чем предсказывали аналитики. Несколько большую, чем ожидалось, экспрессию трейдеры объяснили тем, что базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 6,6% в годовом выражении, прибавив за сентябрь 0,6%.

Это самые высокие темпы его роста с 1982 года. Но важнее было то, что данные явно свидетельствовали: инфляция в США укореняется и уже в гораздо меньшей степени связана с мировыми ценами на нефть или продовольствие. Появляются признаки раскручивающейся инфляционной спирали, когда растущие ценники приводят к повышению зарплат, а уже это, в свою очередь, стимулирует дальнейшее подорожание.

Вывод из этого был прост – ФРС будет поднимать ставку быстрее и доведет ее до более высокого уровня, чем ожидалось. Это была достаточно веская причина для падения как акций, так и облигаций. И не было ничего странного в том, что S&P 500 обновил минимум с 2020 года, а доходность 30-летних U.S. Treasury достигла 4,013%, выйдя на максимум с 2011 года.

Срочный рынок, по данным CME FedWatch Tool, повысил оценку вероятности подъема ставки ФРС в ноябре на 75 б.п. и более до 100%.

Но дальнейшее поставило многих в тупик. Индексы бодро развернулись – и уже через 40 минут S&P 500 отскочил на 1,7%. А затем еще немного – и вот уже индекс находится на 2,39% не ниже, а выше закрытия среды. Менее чем за два часа он прибавил около 5%. Дневной диапазон движения S&P 500 стал максимальным с марта 2020 года.

«Это требовало каких-то – хоть каких-нибудь – объяснений», – написал Bloomberg и попробовал их получить. Среди таковых оказались особенности хеджирования крупных позиций, переломный момент для читателей графиков и не такие ужасные, как ожидалось, отчеты о прибыли. Но называли и покрытие «шортов», с которым наверняка была связана заметная часть этого внезапного «медвежьего ралли».

На прошлой неделе, по данным Sundial Capital Research, крупнейшие игроки на срочном рынке купили пут-опционы на отдельные акции более чем на $10 млрд, что стало рекордом для этой группы. Эти инструменты используют для хеджирования от падения котировок или для игры на понижение. В ожидании статистики по инфляции многие открывали короткие позиции по акциям и не на срочном рынке.

Ситуация похожа на масштабный шорт-сквиз. Часть коротких позиций могла быть закрыта в четверг утром на факте получения плохих данных, причем с немалой прибылью. Это, в свою очередь, способно было создать достаточный импульс для того чтобы у кого-то началось принудительное закрытие «шортов».

«Это сочетание закрытия коротких позиций и продажи путов, – заявил Bloomberg глава отдела опционов Piper Sandler & Co Дэнни Кирш. – Это очень хорошо хеджированное событие. Торговля идет так, как бывает, когда событие прошло – хедж продается, способствуя ралли».

