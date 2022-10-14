Сургутский завод получит 100 млн руб. на производство защитного покрытия для оборудования ТЭК

ООО «Научно-производственное объединение "Выбор"» получит из фонда развития Югры 100 млн руб. сроком на год под 1% годовых.

Как сообщает пресс-служба фонда со ссылкой на гендиректора фонда развития Югры Сергея Афанасьева, мера поддержки позволит предприятию поддержать производство антикоррозийного покрытия в условиях санкционного давления и «повысить уровень технологического суверенитета компании путем исключения из числа поставщиков итальянских производителей коррозийных покрытий».

Уточняется, что речь идет о покрытии, которое наносится на насосно-компрессорные трубы, используемые предприятиями нефтяной промышленности.

НПО «Выбор» находится в Сургуте (ХМАО). Это предприятие полного цикла по производству защитных покрытий для насосно-компрессорных труб. Завод входит в группу компаний «Мейджерпак».

АО «Мейджерпак Рус» — производитель антикоррозийной защиты НКТ под брендом majorpack. Технология разработана для погружного добывающего оборудования, эксплуатируемого в агрессивных коррозионных средах, а также условиях, осложненных асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в скважинах. Компания присутствует на рынке с 2007 года, ее продукция используется более чем на 20 тыс. скважинах.