Трудное посредничество в украинском кризисе

Трудно спорить с тем, что в незападном мире есть большое недовольство украинским кризисом. Просто самим его фактом. То, что до такого дошло — практически никому не нравится. Но если поначалу были надежды, что этот конфликт может быстро закончится и все будет по-старому, то теперь Россия явно дает понять, что по-старому не будет. Речь идет о решительной схватке с американской гегемонией и их пресловутой исключительностью, уверенностью в том, что они избранные и им предначертано «пасти» этот мир как стадо.

В принципе, осадить Запад хотят в мире многие. Но то, как это происходит, слишком уж захватывает дух. Незападный мир приветствует поворот мировой политики, который закладывает Россия, но для многих это слишком крутой поворот. И Запад пытается манипулировать этими настроениями. А «незапад» все больше осознает, что надеяться можно только на себя.

В этом смысле логичным выражением обозначенных выше настроений становятся самостоятельные попытки «незапада» посредничать. Особенно если учесть, что перед этапными моментами в конфликте, а сейчас доминируют настроения, что мы оказались именно в этом моменте, всегда появляются много желающих попробовать его остановить, затормозить, заморозить. Но это совсем не значит, что стороны конфликты на это готовы или могут согласовать конкретные параметры такой «заморозки».

При этом очевидно, что сами попытки посредничать могут идти только от незападных стран. США — сторона конфликта. Остальной Запад — их вассалы. В некоторых случаях, агрессивно-возбужденные и рвущиеся в бой, как Польша, Прибалтика и Британия. В других случаях, понуро-обреченные, как мальчик с картины «Опять двойка», — это Германия, прежде всего. Швеция, Финляндия от него отказались даже официально. Австрия ведет себя невнятно. Швейцария ведет себя по отношению к России жестко: Женева больше не нейтральна, и больше не то, что не лидер, а даже не игрок в вопросах международно-политического посредничества.

Таким образом, феномен нейтралитета в Западном мире исчезает. Проблема только в том, что настоящие нейтралы, посредничая, могут лишь обеспечивать выход на важные, но все-таки частные сделки, вроде зерновой. К «большой», военно-политической сделке нынешние посреднические усилия, скорее, вывести не могут.

Более того, если говорить о самом процессе мирных переговоров, то обычно есть проблема определения условий компромисса, однако хотя бы понятно, между кем он должен быть. А здесь есть даже разные мнения, кто сторона конфликта. Так, Москва считает, что НАТО и США являются сторонами конфликта, однако последние это постоянно отрицают.

Мне ситуация видится так. Ставя на сдерживание или балансирование своих главных соперников «чужими руками», фактически США не признают Россию (то же — и в отношении Китая) субъектами для прямых договоренностей, а стараются принудить их к выполнению своей воли за счет давления силами своих региональных союзников. Однако последние выглядят для России и Китая как вассалы, лишенные субъектности, а значит, с ними не о чем говорить и договариваться. Получается, замкнутый круг, где на каждом уровне одна из сторон не признает субъектности другой, что исключает выход на полноценные договоренности.

Выход на равноправные договоренности с США возможен только через их принуждение к этому. И пока такие усилия не дали результатов. Получается, что для конечной цели выхода на договоренности, необходимо пройти через интенсивный период конфронтации с США. Однако в условиях, когда у России, впрочем, как и Китая, нет базовой цели переделать Америку, сама по себе политика «против США» не имеет смысл. Это нужно только для того, чтобы попытаться выйти на договоренности. Средство это может оказаться не только достаточно затратным, как по времени, так и по ресурсам, но и совершенно не гарантирует результат.

Альтернативой противостоянию с США может быть линия на размежевание с США, где базовый интерес состоит не в том, чтобы быть против США, а в том, чтобы решать основные вопросы своей безопасности и развития без США. И основным индикатором успешности такой линии можно считать как раз отсутствие договоренностей с США, и даже отсутствие необходимости в таких договоренностях.

Однако все вышесказанное не исключает того, что могут иметь смысл некие технические «правила игры», чтобы не разнести этот мир в клочья по итогам ядерной эскалации.