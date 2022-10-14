ЦБ обяжет банки обеспечить переводы между юрлицами через СБП

Системно значимые банки РФ с 1 октября 2023 года должны будут обеспечить клиентам переводы через Систему быстрых платежей (СБП) не только с помощью мобильного приложения, но и со стационарных компьютеров, следует из проекта указания Банка России. А с 1 апреля 2024 года регулятор планирует обязать кредитные организации проводить переводы, в том числе и трансграничные, между юрлицами через СБП.

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«С 1 апреля 2024 года кредитные организации обязаны использовать сервис быстрых платежей для обеспечения возможности осуществления платежей своими клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в проекте указания ЦБ.

Регулятор дает системно значимым кредитным организациям (СЗКО) – участникам СБП срок до 1 октября 2023 года, чтобы обеспечить «возможность осуществления платежей физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров, работ и услуг» не только через мобильные приложения, но и через интернет-банки.

Кроме того, Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП. Иностранный банк и российский банк-участник СБП должны провести совместную разработку «перечня мероприятий, направленных на обеспечение непрерывности предоставления доступа» зарубежной кредитной организации к СБП, указали в ЦБ.

