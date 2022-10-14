Украина обошлась Илону Маску слишком дорого

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что его компания больше не может финансировать работу спутниковой системы Starlink на Украине. О подобном решении известного миллиардера сообщили в CNN, ссылаясь на письмо, отправленное Маском в министерство обороны США.

По сообщению американского СМИ, космическая компания Маска попросила Пентагон взять на себя расходы на спутниковую связь Starlink для Украины, которые в следующем году могут составить 400 млн долларов. Эту информацию глава SpaceX чуть позже подтвердил в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Статья по теме: Дипломат, рупор, агент или провокатор: почему Илон Маск выступил с мирным планом по Украине

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем типичные домохозяйства. Это неразумно», — заявил Илон Маск.

Американский политтехнолог Джейсон Смарт, комментируя решение бизнесмена, выразил мнение, что оно, в числе прочего, продиктовано реакцией американского миллиардера на оскорбительное высказывание в свой адрес, прозвучавшее из уст экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. Бывший посол в нецензурной форме послал Маска «в космос». «Мы просто следуем его (Мельника — «Эксперт») рекомендации», — ответил Маск политтехнологу.

Напомним, в начале октября Илон Маск опубликовал пост, в котором предложил признать Крым российским, гарантировать ему водоснабжение со стороны Украины, на освобожденных территориях, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторное волеизъявление граждан относительно вхождения состав РФ под контролем ООН, а саму Украину принудить к нейтральному статусу. Большинство подписчиков Маска с этой идеей согласились, но миллиардер был подвергнут обструкции со стороны украинских пользователей соцсетей, включая и упомянутый выше бранный комментарий Андрея Мельника.

О важности терминалов Starlink для украинских вооруженных сил, а также о перспективах их отключения в свете позиции Илона Маска «Эксперту» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, не стоит спешить с выводами о лишении ВСУ данного вида космической связи, необходимого для эффективного управления боевыми действиями.

Статья по теме: Скотт Риттер: «Когда Россия начнет, она пойдет без остановок»

«Терминалы Starlink служат для обеспечения устойчивого централизованного управления целеуказанием для подразделений ВСУ в ходе боевых действий. Благодаря им появляется возможность координации и выдачи целеуказаний, сброса разведывательной информации и других вещей для ведения войны. В том числе идет сбор и передача данных по противнику, которым в данном случае выступают наши войска», — пояснил Игорь Коротченко.

Оценивая перспективы отключения украинских войск от Starlink, эксперт сказал, что, принимая во внимание важность данной системы для украинских военных, даже после возможного кратковременного перерыва в работе, стоит ожидать сохранения Пентагоном ее функционирования на театре боевых действий.

«Я сомневаюсь, что Украина лишится терминалов Starlink. Насколько я понимаю, претензии Маска прежде всего финансово-экономического характера. И если тот же Пентагон обеспечит соответствующее финансовое покрытие, то после непродолжительного отключения все это снова может быть запущено. Поэтому здесь бы я исходил из худших сценариев. Оценивая противника, всегда надо исходить из худших сценариев. Хотя бы для того, чтобы им противодействовать», — подчеркнул главред «Национальной обороны».