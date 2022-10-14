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Украина обошлась Илону Маску слишком дорого

Дмитрий Машенских
корреспондент Expert.ru
14 октября 2022, 20:09

Анонсированное отключение спутниковой сети Starlink, контролируемой американским предпринимателем Илоном Маском, лишит ВСУ возможности устойчивого управления боевыми действиями. Однако говорить об этом пока преждевременно. Оценивая противника, всегда надо исходить из худших сценариев, подчеркивает военный эксперт.

Carina Johansen/EPA/NTB/ТАСС

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что его компания больше не может финансировать работу спутниковой системы Starlink на Украине. О подобном решении известного миллиардера сообщили в CNN, ссылаясь на письмо, отправленное Маском в министерство обороны США.

По сообщению американского СМИ, космическая компания Маска попросила Пентагон взять на себя расходы на спутниковую связь Starlink для Украины, которые в следующем году могут составить 400 млн долларов. Эту информацию глава SpaceX чуть позже подтвердил в своем аккаунте в одной из социальных сетей. 

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем типичные домохозяйства. Это неразумно», — заявил Илон Маск.

Американский политтехнолог Джейсон Смарт, комментируя решение бизнесмена, выразил мнение, что оно, в числе прочего, продиктовано реакцией американского миллиардера на оскорбительное высказывание в свой адрес, прозвучавшее из уст экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. Бывший посол в нецензурной форме послал Маска «в космос». «Мы просто следуем его (Мельника — «Эксперт») рекомендации», — ответил Маск политтехнологу. 

Напомним, в начале октября Илон Маск опубликовал пост, в котором предложил признать Крым российским, гарантировать ему водоснабжение со стороны Украины, на освобожденных территориях, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторное волеизъявление граждан относительно вхождения состав РФ под контролем ООН, а саму Украину принудить к нейтральному статусу. Большинство подписчиков Маска с этой идеей согласились, но миллиардер был подвергнут обструкции со стороны украинских пользователей соцсетей, включая и упомянутый выше бранный комментарий Андрея Мельника. 

О важности терминалов Starlink для украинских вооруженных сил, а также о перспективах их отключения в свете позиции Илона Маска «Эксперту» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, не стоит спешить с выводами о лишении ВСУ данного вида космической связи, необходимого для эффективного управления боевыми действиями.

«Терминалы Starlink служат для обеспечения устойчивого централизованного управления целеуказанием для подразделений ВСУ в ходе боевых действий. Благодаря им появляется возможность координации и выдачи целеуказаний, сброса разведывательной информации и других вещей для ведения войны. В том числе идет сбор и передача данных по противнику, которым в данном случае выступают наши войска», — пояснил Игорь Коротченко. 

Оценивая перспективы отключения украинских войск от Starlink, эксперт сказал, что, принимая во внимание важность данной системы для украинских военных, даже после возможного кратковременного перерыва в работе, стоит ожидать сохранения Пентагоном ее функционирования на театре боевых действий.

«Я сомневаюсь, что Украина лишится терминалов Starlink. Насколько я понимаю, претензии Маска прежде всего финансово-экономического характера. И если тот же Пентагон обеспечит соответствующее финансовое покрытие, то после непродолжительного отключения все это снова может быть запущено. Поэтому здесь бы я исходил из худших сценариев. Оценивая противника, всегда надо исходить из худших сценариев. Хотя бы для того, чтобы им противодействовать», — подчеркнул главред «Национальной обороны».