В Белгородской области при взрыве на складе с боеприпасами после обстрела ВСУ погибли люди

В результате обстрела украинскими военными поселка Октябрьский в Белгородской области погибли люди.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — указывается в пресс-релизе ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

Также сообщается, что российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа, ее обломки упали рядом с железной дорогой. Повреждены линии электропередач, движение поездов приостановлено. «По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении СК.

Накануне, 13 октября, Белгородская область весь день подвергалась обстрелам. Над Белгородом сработала система ПВО, один из сбитых боеприпасов попал в многоэтажный дом на улице Губкина.

На территории региона, который регулярно обстреливается со стороны Украины, с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.