В Белоруссии из-за угрозы провокаций ввели режим контртеррористической операции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о том, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, силовые ведомства страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны других государств.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — заявил Макей в интервью газете «Известия».

Он подтвердил наличие информации, озвученной ранее президентом страны Александром Лукашенко, о том что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков» Белоруссии.

Глава МИД республики пояснил, что принимаемые меры необходимы для безопасности граждан.

Также Макей подчеркнул, что Минск может пойти на жесткие ответные действия в случае, если на польской территории будет размещено ядерное оружие. Он отметил, что Белоруссия выступает за переговорный путь решения конфликтов.

Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств 4 октября заявил, что на территории Польши, Литвы и Украины идет подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для осуществления диверсий и терактов в Белоруссии.