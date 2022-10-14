В КГБ Белоруссии назвали информацию о введении в республике режима КТО недостоверной

В Комитете государственной госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщили, что не вводили в стране режим контртеррористической операции (КТО).

Об этом пишет БЕЛТА.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — заявил источник агентства в КГБ. Он отметил, что режим КТО, предполагающий специальные мероприятия по пресечению терактов, деятельности террористической организации или незаконного вооруженного формирования, может вводить только КГБ.

Собеседник агентства пояснил, что в стране в настоящий момент проходят плановые учебные мероприятия по поддержанию уровня готовности «субъектов борьбы с терроризмом». В качестве примера он указал на тактико-специальные учения МВД в Гомельской области.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Известиям» сообщил о том, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, силовые ведомства страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны других государств. Позже чиновник заявил, что его слова были вырваны из контекста, передает BFM.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что в республике действует режим повышенной террористической опасности. По словам главы государства, режим введен в связи с обострением ситуации по периметру границ республики в соответствии с документами, которые предусмотрены на такой случай в союзе России и Белоруссии.