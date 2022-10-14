В МТС не согласились с выводами ФАС о необоснованном завышении оператором тарифов

Компания МТС считает повышение своих тарифов экономически обоснованным. Оператор продолжит диалог с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по этому вопросу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитический отчет БКС. В самой компании подтвердили эту информацию.

«Что касается решения ФАС о необоснованности повышения тарифов МТС в этом году, компания считает повышение тарифов экономически обоснованным и отмечает, что продолжит вести диалог с регулятором на эту тему», — указывается в отчете.

Отмечается, что МТС не ожидает влияния на выручку в ближайшем будущем.

Напомним, 12 октября ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, оператор необоснованно повышал цены на услуги связи для своих клиентов. Компании предписано снизить цены.

Накануне, 13 сентября, антимонопольное ведомство завело аналогичное дело против компании «Мегафон», где также отвергают обвинения в необоснованном завышении цен. В компании заявили, что антимонопольное ведомство было проинформировано оператором об изменении стоимости тарифов.

