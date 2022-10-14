В Удмуртии появится логистический центр Wildberries на площади 50 тыс. кв. м

Компания Wildberries сообщила о начале строительства крупного складского комплекса в Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба ретейлера, центр возводится в Сарапуле, его площадь составит 50 тыс. кв. м. В дальнейшем на базе объекта откроется пункт приемки поставок от предпринимателей Удмуртии.

Как отметила гендиректор компании Татьяна Бакальчук, в настоящий момент через Wildberries свою продукцию реализуют свыше 1,2 тыс. предпринимателей из Удмуртии, их обороты за 9 месяцев текущего года выросли на 480%, составив 327 млн руб. «Уверена, что у производителей региона высокий потенциал для развития в сегменте интернет-продаж: здесь производятся высокого качества одежда, детские товары, продукты питания, товары для дома. Появление столь крупного складского комплекса позволит предпринимателям сократить логистические расходы и расширить ассортимент», — приводит пресс-служба слова Бакальчук.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, в свою очередь, отметил, что логистический центр Wildberries является крайне важным для региона проектом. «Во-первых, это 2,5 тысячи рабочих мест для Сарапула и Удмуртии, во-вторых, возможность быстро получать товары после заказа на маркетплейсе. В текущем году в Удмуртии почти в 3 раза чаще стали приобретать товары "онлайн", объем покупок только на Wildberries с начала года составил 4,6 млрд рублей», — подчеркнул Бречалов.

В 2022 году маркетплейс открыл более 30 логоцентров по всей России, отмечает пресс-служба ретейлера. «Новые объекты заработали в 19 регионах: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Томской, Тульской, Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, Московском регионе, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и Чувашии», — уточнили в пресс-службе.