Власти Херсонской области сообщили об угрозе подрыва украинскими военными Каховской ГЭС

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что нельзя исключать угрозу подтопления Херсонской области из-за действий украинских военных около ГЭС в районе Каховки на Днепре.

«Киев хочет добиться прорыва Каховской дамбы», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что жителям Херсонской области настоятельно рекомендуется выехать в безопасные регионы РФ, для того чтобы военные могли «зачистить» территорию. Стремоусов пояснил, что присутствие большого числа гражданских опасно для их жизни затрудняет маневренность военных. «Не нужно мешать армии. Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий... Мне пришлось наблюдать жуткую картину в начале специальной военной операции, когда люди пытались двигаться между танков в реальных боевых действиях. И как следствие тогда среди мирного населения были жертвы», — пояснил Стремоусов.

Накануне, 13 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти помогут разместить жителей Херсонской области в других регионах бесплатно.

Каховская гидроэлектростанция расположена в 5 км от села Новая Каховка. Как рассказал в интервью с МК ученый-гидрограф, эксперт РАН Сергей Станичный, в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС будут затоплены огромные территории, а также нарушится система охлаждения Запорожской АЭС.