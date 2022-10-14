Востребованные выпускники

Отсутствие налаженных каналов связи между высшими учебными заведениями и предприятиями микроэлектроники и фотоники привели к дефициту кадров в этой отрасли. Ежегодно ВУЗы выпускают около 6 тысяч специалистов данной сферы, но далеко не все из них имеют достаточные компетенции для работы в компаниях.

Микроэлектроника и фотоника в наше время также важны, как в начале 20-го века процесс электрификации. Без создания собственных чипов и лазерных установок страна рискует сильно отстать от глобального процесса развития, говорят эксперты.

Решить проблему нехватки специалистов помогут обучающие фабрики для студентов, инженерные игры и демонстрационные экзамены, которые будут принимать будущие работодатели. Такие предложения озвучили участники конференции «Микроэлектроника и фотоника: вызовы, стоящие перед отраслями в 2022 году», которая прошла в московском инновационном образовательном комплексе «Техноград».

Рынок есть, специалистов нет

Мировой объем производства фотоники по итогам 2021 года составил 750 млрд долларов, а через три года достигнет 1 трлн долларов, рассказал президент Лазерной ассоциации Иван Ковш. В РФ этот показатель превысил 140 млрд рублей по итогам 2015 года. На фоне других отраслей российской промышленности – результат неплохой, однако по сравнению с мировым производством – капля в море, сказал он

Около 850 отечественных организаций занимаются фотоникой: ведут научные исследования, подготавливают профильные кадры, занимаются разработкой и производят оборудование. Предприятия предлагают 3200 моделей продукции фотоники. В их числе – лазеры, применяемые в медицине. Большая часть этих компаний – 40% – находятся в Москве и Московской области, где в свое время родилась лазерная физика и техника.

«Правительство Москвы активно занимается развитием микроэлектроники и фотоники. Для такой масштабной работы требуются кадры, которые являются основой для функционирования этого направления. Без человеческого капитала мы не сможем продвинуться. Это направление должно стать одним из самых прорывных в Московской технической школе в этом и в 2023 году. Мы сделаем на него наибольший акцент», - пообещала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Президент Лазерной ассоциации, на основе опроса, проведенного организацией, выделил четыре фактора, сдерживающих развитие фотоники в России. Первая -низкий уровень спроса на внутреннем рынке. Вторая - отсутствие госпрограмм, стимулирующих практическое развитие технологий фотоники в стране. Третья – нехватка нужных кадров. В последний год также обострилась нехватка импортных комплектующих, добавил он.

«Для наших предприятий проблема кадров стоит острее, чем нехватка оборотных средств. 40% больших предприятий – НИИ, НПО – просят помощи Лазерной ассоциации в поиске и привлечении нужных кадров. Среди малых предприятий – каждое пятое. При том, по данным Минобрнауки, на 2021-2022 учебном году по специальности «Фотоника, приборостроение, оптические системы и технологии» на первый курс было зачислено 5,9 тысяч человек. Если бы масштабы выпуска составили те же цифры, то кадровые проблемы были бы решены. Но наши организации отмечают, что кадров не хватает», - сказал Иван Ковш.

Не соответствие спроса и предложения

Не соответствие предлагаемых вузами специалистов и того, какие кадры требуются предприятиям, - серьезный вызов для отрасли. Уровень знаний и набор специализаций не соответствуют нуждам компаний, подчеркивают эксперты.

«Было хорошее направление, которое развивалось в Советском Союзе, связанное с работой государственного комитета по науке и технологиям. Он объединял уровень спроса со стороны промышленных предприятий и уровень инженерных кадров со стороны науки. Мы живем в мире, который пока не взаимодействует между теми, кто предъявляет спрос на технологические проекты и теми, кто может такие предложения сделать», - сообщил генеральный директор ООО «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев.

Первый шаг к объединению сделан – создан Московский инновационный кластер. Он собрал предприятия, которые теперь могут взаимодействовать друг с другом, однако единой программы пока нет.

«В рамках проекта Московской технической школы мог бы быть эффективно организован подпроект «Кадры для фотоники». Он не должен ограничиваться аддитивными технологиями, квантовыми коммуникациями. Он должен быть комплексным и учитывать реальные потребности. В Москве и Мособласти сосредоточены многие ведущие предприятие и учебные центры отрасли. Лазерная Ассоциация могла бы помочь в создании такого подпроекта, используя опыт наших членов», - предложил Иван Ковш.

Заинтересовать студентов

Учащиеся вузов не всегда до конца понимают связь между теорией и практикой, а от бесконечных формул и научных законов часто теряют интерес к предмету. Важно дополнительно мотивировать студентов с помощью включения их в проекты работающих на рынке предприятий, а также предлагать в качестве заданий действительно интересные идеи для разработок, считают эксперты.

«В прошлом году мы ввели формат инженерной игры, студенты первого курса делятся на команды, получают задание и реализуют проекты. Первый раз студенты делали марсоход, второй раз – танки с лазерными пушками. Этот процесс, когда главное довести идею до результата, – правильно действует на формирование подхода к обучению», - поделился директор Института лазерных и плазменных технологий «Московский инженерно-физический институт» Андрей Кузнецов.

Формат learning factory – обучающих фабрик – также показал эффективность в повышении мотивации студентов изучать технические специальности, добавил Кузнецов. На такой фабрике учащийся ВУЗа может проводить собственные исследования, а также выполнять задания от действующих предприятий, которые хотят протестировать и отработать лазерные процессы и новые конструкции.

В учреждениях среднего профессионального образования экзамены у студентов принимают будущие работодатели, рассказал начальник управления профессионального образования и науки департамента образования и науки Москвы Александр Добряков.

«Мы сейчас меняем демонстрационный экзамен – практический экзамен по окончанию колледжа – под стандарты работодателя, который озвучивает свои требования и предоставляет людей для приема экзамена. В колледже полиции экзамен принимают сотрудники ГУВД Москвы. В колледже московского транспорта экзамен принимают сотрудники метрополитена. У них, кстати, 85% студентов были трудоустроены в первый месяц после выпуска», - рассказал Добряков.

Популяризация отрасли фотоники и микроэлектроники поможет привлечь студентов на российские предприятия, считает директор по развитию экосистемы АНО «ТТ» Ольга Кожуховская. По ее словам, зачастую учащиеся вузов знают только наиболее медийные предприятия, а о крупных игроках, составляющих основу рынка – даже не слышали. Эксперт предложила вузам больше заявлять о себе и проводить долгосрочную работу по привлечению будущих сотрудников.