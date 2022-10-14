Японская интервенция может быть одобрена Штатами

В пятницу курс доллара вырос со 147,09 до 148,86 иен, достигнув тем самым нового 32-летнего максимума – в прошлый раз на этой отметке он находился в августе 1990 года. Ровно через восемь лет, когда курс достигал 147,65 иен, Япония и США провели совместную валютную интервенцию, добившись к октябрю 1998 года падения доллара до 111,58 иен.

На этот раз Банк Японии попытался было действовать раньше. В сентябре он решился при достижении долларом отметки 145,9 иены провести первую за 24 года валютную интервенцию. На рынок было выброшено $20 млрд, и курс иены ненадолго подскочил, но затем японская валюта возобновила падение.

На этот раз США в интервенции не участвовали. Но у Японии есть договоренность с партнерами по G7 о том, что такие действия, как минимум, требуют их неформального согласия. США же к этому относятся особенно внимательно. И на рынке сложилось впечатление, что, если они на этот раз и согласились, то с большим нежеланием и в виде исключения.

Министр финансов Японии тогда отказался отвечать на вопрос о том, дали ли согласие другие страны на этот шаг, а Казначейство США явного одобрения не продемонстрировало. «Сегодня Банк Японии провел интервенцию на валютном рынке, — говорилось в его заявлении. – Мы понимаем действия Японии, которые, как она заявляет, направлены на снижение недавней повышенной волатильности иены.»

Но еще летом министр финансов США Джанет Йеллен заявляла в связи с падением иены, что Вашингтон убежден: валютные интервенции оправданы только при редких и исключительных обстоятельствах. Обменные курсы для стран G7, по ее мнению, должны определяться рынком.

И после сентябрьской интервенции других попыток массированной распродажи долларов Японией не фиксировалось, не считая четверга на этой неделе. Тогда при достижении курсом доллара отметки 147,67 иены за доллар «американец» вдруг менее чем за минуту упал до 146,41. Трейдеры заговорили о том, что здесь видна рука Банка Японии. Никаких явных подтверждений этому, однако, не последовало.

Но давление на иену объективно растет. После данных об инфляции в четверг рынок поверил в то, что в ноябре и в декабре шаг подъема ставки ФРС составит по 75 б.п., а затем ее повышение продолжится. В таком случае уже к концу года она будет 4,75% против -0,1% в Японии. Неудивительно, что японскую валюту активно распродают. И, по крайней мере, словесные интервенции со стороны денежных властей уже идут.

«Мы не можем мириться с чрезмерными движениями, вызванными спекуляциями, — заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки в Вашингтоне. – Мы внимательно следим за валютными рынками и примем соответствующие меры против чрезмерных движений».

Он подтвердил, что Япония все-таки добилась понимания от США в отношении своей интервенции в сентябре, но сказал, что у него не было двусторонней встречи с Джанет Йеллен. На рынках, однако, пошли слухи о том, что на этот раз с американцами все же удалось договориться о взаимодействии.

«Сказанные Судзуки слова о важности подтверждения международных валютных соглашений могут намекать на то, что Япония получила одобрение на интервенцию в случае чрезмерных движений, — сказал Bloomberg старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Ишизуки. – Неизбежно ли это — другой вопрос, поскольку ключевые слова здесь — “чрезмерные движения”, и игроки, похоже, стараются не наступать на пятки японским властям. Но хотя те и говорят, что следят лишь за темпом, в конечном итоге это может оказаться и защитой некого уровня. Если курс доллара приблизится к 150 иенам, то внутри страны будет очень много шума, и это может побудить власти к действию».

Проверить это можно будет очень скоро. Глава Банка Японии Харухико Курода, выступая вместе с Судзуки, ясно дал понять, что не намерен менять политику в части процентной ставки. Так что пока у японской валюты один путь – к ближайшей круглой отметке.

