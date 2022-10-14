Европейцы оказались не готовы отказаться от импорта из России

Несмотря на громкие заявления, на практике многие европейские страны не готовы пока отказываться от товаров из России. Тринадцать стран ЕС по последним доступным данным нарастили импорт из РФ. Причем некоторые из них сделали почти вдвое. Такие сведения приводит РИА Новости со ссылкой на анализ последних доступных данных национальных статистических служб Европейского союза.

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Словения лидирует по ввозу российских товаров

Евросоюз после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Также некоторые европейские страны отказались переходить на оплату российского газа рублями, в результате чего «Газпром» прекратил им поставки.

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В такой ситуации лидером по спросу на российский импорт оказалась Словения, которая увеличила ввоз наших товаров по сравнению с маем почти в два раза. Правда, в настоящее время соответствующая статистика доступна лишь по состоянию на июнь.

Также значительно (на 69%) увеличила импорт Испания. На третьем месте — Швеция (48%). Четвертое заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Первую пятерку замыкает Польша, увеличившая за месяц поставки из России на 19%. Также увеличели импорт Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

В то же время четырнадцать стран ЕС сократили ввоз российских товаров. Лидером стал Кипр, сокративший импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%). В число стран с максимальным снижением поставок из России также вошли Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Также уменьшили импорт российских товаров за июнь Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.

Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 млрд евро) и Нидерланды (1,7 млрд евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 млрд евро), на пятом — Франция (1,2 млрд евро).

Мальта в июне стала страной с наименьшим импортом из России среди стран Евросоюза — 365,4 тысячи евро. Люксембург ввез российских товаров на 2,9 млн евро, Кипр — на 5,6 млн евро. Хорватия приобрела российских товаров на 12,1 млн евро, а Ирландия — на 17,5 млн евро.

Единой картины для макрорегиона нет

Как указал «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, данные о динамике импорта странами ЕС в отдельно взятом июне 2022 года не позволяют сделать какие-либо значимые выводы о тенденциях текущих процессов. Взят произвольный месяц, который просто сравнивается с предыдущим, без учёта сезонности, конъюнктуры рынков.

Единой картины для макрорегиона нет, констатировал эксперт. Увеличили импорт из России примерно столько же государств, сколько и уменьшили. У каждой страны могли быть свои локальные обстоятельства именно в июне — объём запасов той или иной продукции, быстрота их расходования, договорные обязательства и пр.

До 80% импорта Евросоюза из России составляют углеводороды, напомнил Марк Гойхман. Поэтому он предполагает, что динамика объёмов определяется прежде всего нефтью и газом. Причём не столько в физическом, сколько в стоимостном выражении, то есть — в деньгах. В июне цена нефти Urals была примерно 91-98 долларов/ за баррель, тогда как в мае — 78-92 долларов.

Газ в июне в Европе подскакивал в цене с 900 до 1500 долларов за 1000 кубических метров. В мае же его цена была более стабильной — примерно 1000 долларов. Удорожание энергоносителей повышало стоимостные объёмы их импорта. Но в каких-то странах запасы ресурсов были больше, где-то — меньше, отметил аналитик. Менялась и погода в эти месяцы. При жаре и засухе расход топлива больше на производство энергии. Таких локальных сиюминутных факторов — огромное количество, закономерности явления вряд ли можно проследить.

Более поздние сведения, близкие к сегодняшнему дню, сложно оценить, поскольку статистика публикуется ограниченно, посетовал Марк Гойхман. Но можно предположить на будущее существенное сокращение импорта ЕС из России. Объёмы закупок газа резко уменьшились, не работают основные магистрали его поставок. С декабря вводится эмбарго на импорт российской нефти морским путём. Санкционные ограничения действуют на многие другие товарные группы, на перевозки. Поэтому речи о дальнейшем увеличении импорта из России в Евросоюз, скорее всего, не идёт.

В натуральном выражении экспорт может просесть

Причина роста импорта странами ЕС в первую очередь заключается в том, что эти показатели считаются в денежном выражении, а не в штуках, предположил в беседе с корреспондентом «Эксперта» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Ключевым товаром потребления выступали энергоносители, а цены на них выросли, главным образом цены на газ. Это и обеспечивает номинальный рост импорта в деньгах.

По мере снижения поставок газа из-за падения прокачки по «Северному потоку-1», а также с плановым введением эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты (в декабре-феврале 2023 года), уже введенный запрет на уголь, экспорт из РФ в ЕС будет сокращаться в натуральном выражении, полагает эксперт. Причем едва ли это и дальше будет компенсироваться ростом цен.

Поэтому, предполагает Василий Карпунин, скорее всего, даже в денежном выражении потоки товаров снизятся. Однако по странам картина не будет равномерной. Ведь ряд государств по-прежнему продолжат получать российскую нефть и газ.