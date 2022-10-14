Европе бросают вызов в борьбе за сжиженный газ

Отличительной чертой как минимум ближайшего будущего станут газовые войны. В них наверняка будет часто переходить острейшая конкуренция за сжиженный газ (СПГ), начавшаяся в текущем году между Европой и Азией.

Брюссель выбрал не самое удачное время для отказа от российского газа. Европейские политики не скрывают очевидного: своим процветанием Европа обязана дешевым энергоносителям и, в первую очередь, газу, которым их много лет снабжали сначала Советский Союз, а последние три десятилетия – Россия.