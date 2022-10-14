Европе бросают вызов в борьбе за сжиженный газ

Отличительной чертой как минимум ближайшего будущего станут газовые войны. В них наверняка будет часто переходить острейшая конкуренция за сжиженный газ (СПГ), начавшаяся в текущем году между Европой и Азией.
Брюссель выбрал не самое удачное время для отказа от российского газа. Европейские политики не скрывают очевидного: своим процветанием Европа обязана дешевым энергоносителям и, в первую очередь, газу, которым их много лет снабжали сначала Советский Союз, а последние три десятилетия – Россия.
Отказавшись от дешевого трубного газа из России, европейцы сделали ставку на СПГ, основными покупателями которого до недавнего времени были азиатские страны. Богатые европейцы сумели легко победить в ценовой борьбе бедные азиатские страны типа Пакистана, Шри-Ланки и Бангладеш, однако в лице не менее богатых стран, таких, например, как Япония, Южная Корея и арабские монархии Персидского залива они встретили достойных соперников.
Наиболее серьезным конкурентом является Страна восходящего солнца, которая, как сообщает Reuters, в борьбе с энергетическим кризисом намерена изменить ряд законов, что позволит Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) покупать в случае необходимости и сжиженный газ.
Это означает, что, если частные покупатели газа в Японии не смогут осилить дорогие контракты, в игру вступит государство со своими мощными ресурсами. Таким образом Токио обозначает готовность в ступить в жаркую борьбу за поставки СПГ нынешней зимой. Очевидно, что главным конкурентом на этом фронте будет Европа, которая также готова платить за топливо любые деньги.
По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры, Токио также планирует изменить еще один закон, который позволит правительству требовать от крупных промышленных потребителей в случае необходимости снизить потребление бытового газа, используемого в быту и для отопления.
Достойную конкуренцию на рынке сжиженного газа Европе скорее всего рано, чем поздно окажет и Китай. Пекин в этом году из-за вспышек пандемии, с которыми он борется в основном при помощи локдаунов, сильно снизил потребление газа. Однако после отмены локдаунов китайские компании вновь вернутся на газовый рынок.