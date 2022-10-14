Такая занятость, что безработица отдыхает

Как заявил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, ситуацию на рынке труда можно характеризовать как стабильную: в стране наблюдается снижение безработицы. Министр, сообщает «Интерфакс», отметил, что снижение безработицы фиксируется как по методике МОТ (Международной организации труда — неофициальная безработица), так и в центрах занятости страны.

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По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе снизился до 3,8%, вновь обновив исторический минимум. До этого — с мая — он держался в значениях 3,9%, что стало минимальным показателем с 1991 года. В апреле уровень безработицы в РФ был 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%. Общая численность безработных в России в августе 2022 года составила 2 млн 855 тыс. человек, что на 45 тыс. ниже показателя июля 2022 года.

«Показатели рынка труда последние нескольких месяцев демонстрируют определенную стабильность, мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение в несколько последних месяцев», - сказал Антон Котяков, выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Все это, по его словам, было обеспечено за счет комплексного подхода со стороны правительства по стабилизации на рынке труда. И эти меры поддержки рынка труда будут продлены на 2023 год.

Минруд, пишет «КоммерсантЪ», предлагает продлить на следующий год ряд госпрограмм по поддержке рынка труда. В их числе организация временных и общественных работ, а также профессионального переобучения. Всего ведомство планирует потратить на эти цели более 27 млрд руб.

Количество занятых не равно качеству занятости

«В нашей стране действительно все прекрасно с безработицей. Только вот с занятостью очень плохо, — комментирует ситуацию председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Россиии Юрий Крупнов. — Тем более что происходит постоянное сокращение численности экономически активного населения. Сейчас у нас немногим более 70 млн занятых, тогда как еще 15 лет назад показатель составлял 85-87 млн человек. То есть тех, кто способен трудиться по возрасту, другим параметрам, становится меньше».

Почему так плохо с занятостью? Несколько лет назад, напоминает эксперт, вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, а затем на той же должности Татьяна Голикова приводили цифру: 38 млн неформально занятых. Это, по словам Крупнова, огромная «яма» в указанной, общей численности экономически активного населения, находящаяся в серой зоне. Да, частично их удалось легализовать в виде самозанятых, но серая зона никуда не делась, и нет никакой информации о том, что в ней происходит. А если возвращаться к международной классификации, то в соответствии с концепцией достойного труда (Decent Work) — с полным пакетом, по открытому трудовому соглашению, на уровне не ниже средней заработной платы и так далее — такая занятость, по данным Росстата, не превышает и 25%, то есть четверти всех занятых в России.

Но есть и еще один важный момент, обращает внимание Крупнов. Никто не обсуждает качество занятости.

«Например, уехал из страны молодой айтишник или другой нужный специалист. Зато на работу устроился пенсионер на рутинную простую должность. Вроде бы один место потерял, другой соответственно приобрел. Но по качеству это совершенно разные позиции. То же и с мигрантами. Эмигрируют наиболее образованные и востребованные работники, а натурализуются в большинстве своем люди с совершенно другим образованием и компетенциями. Но ничего этого Минтруд не анализирует и не показывает».

Так что, если дальше будет снижаться численность населения, падать количество экономически активных граждан, показатели безработицы будут все лучше и лучше. Что же происходит с занятостью на самом деле — это большая тайна, заключает Юрий Крупнов.

Работы много — денег мало

«Как метко заметил Бенджамин Дизраэли: "Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Врет ли статистика, что безработица не растет — думаю, что нет. Есть ли проблемы у населения с работой и со средствами к существованию? Однозначно — да», — указывает владелец и управляющая компанией «Бухгалтерский дом ТОБУ» Екатерина Зеленская.

Российский бизнес малый бизнес уже давно научился решать проблемы с работниками при наступлении очередного кризиса, поясняет она. Людей не увольняют — им сокращают объем рабочего времени и таким образом снижают заработную плату.

В результате на рынке труда складывается тяжелая ситуация: работы много, но вот той, которая позволяет достойно жить, — крайне мало. И люди готовы терпеть сокращение доходов в надежде, что проще переждать текущую ситуацию так, чем менять работу, или, того хуже, профессию, заключает Зеленская. Программы поддержки безработицы, по ее словам, важны и нужны, но проблему решат лишь дешевые и длинные кредиты малому бизнесу. При наличии таковых он будет развиваться, повышать объем работ для своих сотрудников и создавать новые рабочие места.

По сути, подтверждает руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», партнер группы компаний SRG Виталий Федин, сейчас статистика по безработице мало о чем говорит. Да, безработица низкая, и, по всей вероятности, она не будет расти. Но, к сожалению, это не говорит о том, что ситуацию на рынке труда можно назвать позитивной. Трудовые доходы населения падают, есть тенденция к ухудшению качества рабочих мест, перспективы состояния рынка труда туманны и будут зависеть как от общей общественно-политической ситуации в стране, так и от состояния российской экономики.

Так или иначе, но, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, по актуальным данным за август, уровень безработицы в России составил 3,8%, и это очередной исторический минимум показателя. Локальный пик под 6,5% был в ковидном 2020 году. Цифры за предыдущий месяц будут известны лишь в начале ноября.

Относительная стабильность на рынке труда в нестабильное время обеспечена поддержкой бизнеса со стороны властей и социальными тратами государства. И, указывает Михаил Зельцер, на фоне приостановки работы крупных международных корпораций из-за геополитики проблемы занятости носят пока ограниченный характер.

Тем не менее, считает эксперт, в ближайшие месяцы вероятна смена тенденции, и уровень безработицы может начать повышаться. Скажется и уход зарубежных компаний с рынка, и вероятное снижение деловой и потребительской уверенности на фоне возможной остановки снижения инфляции и роста кредитных ставок. При этом, уверен Михаил Зельцер, процесс смены положительной траектории последнего года по занятости будет проходить плавно и без рывков.